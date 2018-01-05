Vestel'den akıllı proje

Türkiye’de akıllı ev konseptinin gelişimi için yeni bir adım atan Vestel, P&G ile özellikle hanımefendi tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak bir işbirliğine imza attı. Teknolojinin kullanıldığı projede, Vestel çamaşır makinelerine entegre edilecek deterjan butonu, mobil uygulama üzerinden deterjan siparişini otomatik olarak verecek.

2018’in ilk çeyreğinde hayata geçecek proje ile birlikte eve deterjan taşımaya gerek kalmayacak.

OTOMOTİK SİPARİŞ

2018 yılında 10 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi satın alan tüketicilere dijital deterjan sipariş butonu “Kolay Gelsin”, Vestel ve Ariel iş birliği ile sunulacak. Butonun kurulumu Vestel yetkili servisleri tarafından yapılacak. Eş zamanlı olarak tüketicinin akıllı telefonuna yüklenecek uygulama ile tüketicinin adres, kredi kartı bilgileri ve deterjan seçeneği sisteme girilecek. Evdeki deterjan azaldığında, kullanıcı makine üzerindeki butona basarak siparişini otomatik olarak verecek.

EVE TESLİM HİZMET

2018’in ikinci çeyreğinde ise projenin ikinci aşaması hayata geçecek. Otomatik dozaj sistemli çamaşır makineleri, deterjan seviyesi belli bir sınırın altına indiğinde kendi deterjan siparişini verip ürünün eve teslim edilmesini sağlayacak.

Alışverişte yeni bir deneyim

Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, dijital deneyim fırsatlarına büyük önem verdiklerini belirterek, “Vestel olarak Türkiye’de bir ilke imza atıyor, yeni teknolojiler ile alışkanlıkları değiştirerek yepyeni bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Sektör olarak müşteri odaklı perakende çağındayız. Amacımız, hem tüketicilerin günlük yaşamını kolaylaştırmak hem de ürün deneyimini dijitalleştirerek teknoloji dünyasına katkı sağlamak” dedi.