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Vestel ve P&G’den Türkiye’de bir ilk: Tek tuşla deterjan siparişi

Vestel ve P&G, çamaşır makineleri için ‘tek tuşla deterjan siparişi’ veren‘Kolay Gelsin’teknolojisini Türkiye’de hayata geçiriyor.

07 Ocak 2018 Pazar 19:23
Vestel ve P&G’den Türkiye’de bir ilk: Tek tuşla deterjan siparişi

Yeni nesil perakendecilik anlayışıyla nesnelerin interneti (IoT) üzerine çalışan Vestel, otomatik deterjan siparişi veren çamaşır makinesi ile ülkemizde akıllı ev konseptinin gelişimi için yeni bir adım attı. P&G işbirliğiyle Vestel çamaşır makinelerine entegre edilecek deterjan butonu, mobil uygulama üzerinden deterjan siparişini otomatik olarak verecek. 2018’in ilk çeyreğinde hayata geçecek proje ile birlikte, eve deterjan taşıma derdi bitecek.

2018 yılında 10 kilogram kapasiteli çamaşır makinesisatın alan tüketicilere dijital deterjan sipariş butonu ‘Kolay Gelsin’, Vestel ve Ariel iş birliği ile sunulacak olup,butonun kurulumu Vestel yetkili servisleri tarafından yapılacak. Eş zamanlı olarak tüketicinin akıllı telefonuna yüklenecek uygulama ile tüketicinin adres, kredi kartı bilgileri ve deterjan seçeneği sisteme girilecek. Evdeki deterjan azaldığında, kullanıcı makine üzerindeki butona basarak, siparişini otomatik olarak verecek.Vestel bu projede P&G’nin çamaşır deterjanı pazarı lider markası Ariel ile ilerleyecek.

Deterjanı biten makine siparişi kendi verecek

2018’in ikinci çeyreğindeprojenin ikinci aşaması hayata geçecek. Otomatik dozaj sistemli çamaşır makineleri, deterjan seviyesi belli bir sınırın altına indiğinde kendi deterjan siparişini verip ürünün eve teslim edilmesini sağlayacak.

Dijital deneyim fırsatlarına büyük önem verdiklerini söyleyen Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan; “Vestel olarak Türkiye’de bir ilke imza atıyor, yeni teknolojiler ile alışkanlıkları değiştirerek yepyeni bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Sektör olarak müşteri odaklı perakende çağındayız. Amacımız hem tüketicilerin günlük yaşamını kolaylaştırmak hem de ürün deneyimini dijitalleştirerek teknoloji dünyasına katkı sağlamak. Bu iş birliği ile Türkiye’nin dijital ekosistemine de katkıda bulunacağız. 2020 yılında dünyada internet bağlantılı cihaz sayısının 50 milyara ulaşması bekleniyor. Bu nedenle tek tuşla deterjan siparişi‘Kolay Gelsin’ uygulamasını ve bir sonraki adımda ‘otomatik dozaj sistemli çamaşır makineleri’ projesini çok önemsiyoruz. Türkiye’deki müşterilerimize daha dijital, daha kolay bir alışveriş deneyimi sunmak için çıktığımız bu yolda P&G’ye işbirlikleri ve değerli katkılarından dolayıteşekkür ediyorum” dedi.

Projeyle ilgili konuşan P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “Yeniliklerin öncüsü P&G olarak inovasyon yaparken tüketicilerin hayatına daha çok dokunmayı ve yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Tüketicilerimizin ihtiyaç duydukları ile mümkün olanı bir araya getiriyor; fark yaratıyoruz. Türkiye’nin lider markalarından Vestel ile birlikte dijital sipariş butonunu Türkiye’ye getirmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 19:23
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