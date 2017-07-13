Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Vestel hisse satıyor

Vestel Elektronik, Vestel Beyaz Eşya'da yüzde 5'e kadar hisse satmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

13 Temmuz 2017 Perşembe 18:00
Vestel hisse satıyor

Vestel Elektronik yüzde 94.62 pay sahibi olduğunu Vestel Beyaz Eşya'da halka açıklık oranını artırmak için yüzde 5'e kadar pay satışı yapabileceğini duyurdu.

Vestel Elektronik'ten KAP'a yapılan açıklamada, borsada işlem görür nitelikteki Vestel Beyaz Eşya paylarından şirket sermayesinin yüzde 5'ine kadar olan kısmını temsil eden şirket paylarının uygun şartlar oluşması halinde borsa ve borsa dışında satmaya karar verildiği ve bu kapsamda bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu bildirildi.

Açıklamada, kararın Vestel Beyaz Eşya'nın mevcut yüzde 5.38 oranındaki halka açıklık oranının artırılarak artan likidite ve yatırımcı tabanı ile şirket hisse fiyatının daha sağlıklı oluşmasını sağlamak amacıyla alındığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 18:00
  1. vestel
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz'u kana bulayacaklardı! Dev operasyon
    1. 15 Temmuz'u kana bulayacaklardı! Dev..
    2. Hakan Uzan'a büyük şok!
    3. Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 kişi..
    4. Fransa'da vahşet! Bebeklerini öldürüp..
    5. 22. Dünya Petrol Kongresi sona erdi
    6. Tekirdağ'daki orman yangını 4 saatte..
    7. Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 18 kişi..
    8. Tunceli'de çatışma çıktı!
    9. Tapu çetesine operasyon: 32 kişi..
    10. Sedat Şahin’in adamlarına operasyon!
    11. Tüm zamanların rekoru kırıldı!
    12. Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan..
    13. İstanbul Valiliği'nden OHAL komisyonu..
    14. AB Komisyonu Belçika'yı Adalet..
    15. FKÖ'den AB'ye çağrı: Filistin'i tanıyın!
    16. Yeşilay mücadelesi sınırları geçti
    17. Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
    18. Kahraman: Biiznillah bir daha..
    19. Türkiye'ye getiriliyorlar! Azez'de..
    20. Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu
    FETÖ'cünün eşi cezaevine sokarken yakalandı!
    FETÖ'cünün eşi cezaevine sokarken yakalandı!
    FETÖ'den 15 Temmuz'un yıldönümde tehdit!
    FETÖ'den 15 Temmuz'un yıldönümde tehdit!
    Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
    Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''