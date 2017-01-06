Verratti için 80 milyon Euro

İtalya’da son şampiyon Juventus’un, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladığı ifade edildi. Alınan bilgiye göre Juve’nin, bir süredir peşinde olduğu Marco Verratti için resmen düğmeye bastığı öne sürüldü.
80 milyon euro gözden çıkartıldı
La Gazetta dello Sport’un haberine göre Siyah-Beyazlılar’ın, yıldız orta saha oyuncusu için kulübü PSG’ye 80 milyon Euro (305.728.000 TL) ödemeye hazır olduğu bildirildi. Şimdiden işi bitirmek isteyen İtalyan ekibi, sezon sonunda da oyuncuya imza attırmak istiyor.