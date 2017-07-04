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Verilen süre bitiyor... Katar: Savaşa hazırız!

Körfez ülkelerinin Katar’a tanıdıkları sürenin sona ermesine doğru Katar Savunma Bakanı savaşa hazır olduklarını ifade etti.

04 Temmuz 2017 Salı 23:49
Verilen süre bitiyor... Katar: Savaşa hazırız!

Körfez ülkelerinin Katar’a daha önce Pazartesi gününe kadar tanıdıkları sürenin 48 saat uzatılmasının ardından bu süre de bitiyor.

Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkelerinin Haziran ayı başında terörü desteklediği bahanesiyle Katar’la ilişkilerini kesmesinin ardından, diplomatik ilişkilerini düzeltmek için verdikleri ültimatom, Katar’ın İran ile diplomatik ilişkilerini kesmesi, Müslüman Kardeşler Örgütü’ne verdiği desteği sona erdirmesi ve Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının kapatılması da bulunuyor.

KATAR: SAVAŞA HAZIRIZ

Katar Savunma Bakanı Halid el-Atiyye, Sky News'e yaptığı açıklamada, "Askeri müdahale aşamasına gelmemeyi umuyoruz ancak biz her zaman hazırlıklıyız. Ülkemizi savunmaya hazırız" dedi.

"Katar tarih boyunca kolay yutulur bir ülke olmadığını göstermişti" diyen Atiyye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın taleplerinin ülkenin egemenliğine saldırı anlamı taşıdığını söyledi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 23:49
  1. Körfez ülkeleri
  2. Katar
  3. Katar Savunma Bakanı Halid el-Atiyye
  • vatansevervatansever18 dk önce
    Biz de yardima haziriz kardesim..
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