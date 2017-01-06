Verilen izni kullanmadı.. El Bab'da şehit düştü

Bu haber 2.417 kez okundu

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın geçen 21 Aralık'ta El Bab bölgesinde düzenlediği saldırıda yaralanan Astsubay Üstçavuş 33 yaşındaki Selçuk Erdoğan, bugün Gaziantep'te tedaviye alındığı hastanede şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de 136 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında geçen 21 Aralık'ta, terör örgütü DEAŞ militanlarının El Bab bölgesinde düzenlendiği ve 16 askerin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanarak Gaziantep Doktor Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan, bugün öğleden sonra yaşam mücadelesini yitirip şehit oldu.

CENAZESİ MERZİFON'A GÖNDERİLECEK

3 ay önce evlendiği belirtilen ve Amasya nüfusuna kayıtlı olan şehit Selçuk Erdoğan'ın cenazesi, Gaziantep'teki işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesinin oturduğu Amasya'nın Merzifon İlçesi'ne gönderilecek.

YARALANDI, İZNİNİ KULLANMADAN CEPHELE DÖNDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos'tan bu yana sürdürülen harekat kapsamında şehit olan askerlerin sayısı Selçuk Erdoğan ile birlikte 46'ya yükseldi.

Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nın 134’üncü gününde 1 asker şehit olmuş, 4 asker de yaralanmıştı. Yaralı askerlerden biri de Selçuk Erdoğan'dı. El Bab'ta yaralanan Selçuk Erdoğan yine Gaziantep'te tedavi oldu ve kendisine verilen dinlenme iznini kullanmadan yeniden cepheye döndü. 18 askerin şehit olduğu operasyonda yaralanan Erdoğan bitkisel hayattaydı.