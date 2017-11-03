Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Vergi ve cezalara ne kadar zam gelecek ?

TÜİK'in enflasyon rakamlarına göre, 2018 yılında vergi, harç ve cezaların yüzde 14,47'lik değerleme oranında artması bekleniyor.

03 Kasım 2017 Cuma 11:24
Vergi ve cezalara ne kadar zam gelecek ?

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden TÜİK'in Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,47 artış gösterdi.

Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranını, TÜİK'in Yİ-ÜFE'sine göre açıklayan Maliye Bakanlığının, 2018 yılında esas alınacak oranı da bu ay ilan etmesi bekleniyor. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Kanunlarda, Bakanlar Kuruluna da belirli limitlerde bu tutarlarda değişiklik yapma yetkisi tanınıyor.

Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanmazsa, damga vergisi, çevre ve temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi cezaları 1 Ocak 2018'den itibaren yüzde 14,47 artacak.

MTV, torba tasarıya göre belirlenecek

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ise TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan ve "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda öngörülen şekilde değişmesi bekleniyor.

Yeni yılda bilgi vermekten çekinenlerle Maliye Bakanlığınca getirilen yükümlülüklere uymayan 1. sınıf tüccarlara kesilecek özel usulsüzlük cezası bin 603 lira olacak.

Vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranında artırılması durumunda fatura, gider pusulası gibi belgelerin verilmemesinin ve alınmamasının cezası 240 liraya çıkacak.

Damga vergisindeki maktu tutarların yeniden değerleme oranı kadar artırılması durumunda yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 59 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 20 lira olarak uygulanacak.

Trafik kurallarını ihlal edenlerin cebi yanacak

Harçların da aynı oranda zam görmesiyle 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 175,5 liradan 200,9 liraya çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi harcı da yeni yılda 495,8 lira olacak.

Yıl başından itibaren trafik cezaları da yeniden değerleme oranında artırılacak. Buna göre, kırmızı ışıkta geçmenin 206 lira olan cezası yeni yılda 235,8 liraya yükselecek. Ayrıca alkollü araç kullananlar yeni yılda ilk yakalamada 1002,8 lira, ikinci yakalamada ise 1256,9 lira ödemek zorunda kalacak.

Hız sınırını yüzde 30'a kadar aşan sürücüler 235,8 lira, yüzde 30'un üzerinde aşanlar ise 488,8 lira ceza ödeyecek. Yeni yılda emniyet kemeri takmayanlar ve park yasağını ihlal edenler 108,7 liralık cezayla karşı karşıya kalacak.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 11:24
  1. tüik
  2. vergilere gelecek zam
  3. harçlara gelecek zam
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BİM ile ilgili flaş gelişme! Yüzde 10'unu satın aldı
    1. BİM ile ilgili flaş gelişme! Yüzde..
    2. İki ülke de kritik bölgeleri ele..
    3. Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI
    4. ABD-PKK işbirliği bir kez daha..
    5. Şok fotoğraf ortaya çıktı, Tezcan emri..
    6. Fatih Portakal'dan beyin yakan yorum
    7. TSK'dan İdlib'e yeni sevkiyat
    8. Erdoğan'a karşı yürütülen psikolojik..
    9. Vergi ve cezalara ne kadar zam gelecek ?
    10. Üniversite öğrencilerine park-time iş..
    11. Melih Gökçek'in yerine kim gelecek?..
    12. HDP'li vekile şok! 10 yıl hapis cezası..
    13. Bakan Ağbal açıkladı: Asgari ücretle..
    14. 'Abdullah Gül’ün eski danışmanıyım..
    15. Ahmet Hakan şehit sayılarıyla alay etti
    16. Trabzonspor kazanmak istiyor
    17. 'Evlatlarım kollarım arasında eriyor'
    18. New York'ta 'Balfour Deklarasyonu'..
    19. Sarıyer'de evinin önünde silahlı..
    20. Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
    8 şehit vermiştik, işte çatışmada öldürülen teröristler
    8 şehit vermiştik, işte çatışmada öldürülen teröristler
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.11.2017
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    600 bin liralık ev satışından 30 bin kazanıyorlar
    600 bin liralık ev satışından 30 bin kazanıyorlar