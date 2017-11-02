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‘Vergi makası kapatılsın’

KOBİ’ler, güçlü oyuncu olmak için verilen teşvikler kadar hammadde için uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının düşürülmesini istiyor.

02 Kasım 2017 Perşembe 11:49
‘Vergi makası kapatılsın’

BUĞRA KARDAN - Sektör temsilcileri, yüzde 8 ile yüzde 18 arasında değişen vergi oranlarında yapılacak düzenleme ile maliyetlerden kaynaklanan makasın kapatılıp nefes alacaklarını dile getiriyor. Yeni Akit’e konuşan Öz Salça Yönetim Kurulu Başkanı Beytullah Özdemir, düşük vergi veya belli bir takvime bağlanacak vergi muafiyetinin Anadolu firmaları için krediler kadar değerli olacağını açıkladı.

Oranlar yüksek

KDV oranlarından pek çok firmanın muzdarip olduğunu belirten Özdemir, “Biz yüzde 8-18 dengesizliği ile karşı karşıyayız. Burada ara denge bir türlü yakalanamıyor ve sıkıntıyı biz çekiyoruz. Belli ürünlerde yüzde 8, belli ürünlerde yüzde 18 KDV oranlarından artan hammadde bedelimiz var. Bu uçurum kapatılmalı, dengeye oturtulmalı. Oluşacak denge bizim adımıza iyi olur” dedi.

Teşvikler doğru adrese

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki KOBİ’lere verilen teşviklerin önemine de değinen Özdemir, ‘’Teşvik miktarı kadar verilen KOBİ sayısı da artırılmalı. Ancak, ehli olan ve istihdam imkânı sunan girişimcilere öncelik verilmelidir. Teşvikler, istihdamı tetikleyici bir rol üstlenirse bir anlam kazanır. Bu da kalkınma demektir’ diye konuştu.

Dengesizlik var

Tarımda, bilhassa salça üretiminde kullanılan ürünlerin KDV oranlarına da dikkat çeken Özdemir, “Başta akaryakıt olmak üzere birçok üründe oranlar yüzde 18 seviyesinde. Oranlar arasında makasın kapatılması hem üreticilere hem de tüketicilere olumlu yansıyacaktır’’ dedi.

Yatırım Çağrısı

Üretim kapasitesi yüksek olan şirketlere de seslenen Beytullah Özdemir, “Temennimiz büyük grupların bölgemize gelip yatırım yapmasıdır. İstihdamı arttırıcı bu girişim, sosyal sorumluluk olarak görülmelidir. Örneğin, ben Fransa’da inşaat faaliyetleri ile meşgulken, ülkemde yatırım yapmak adeta hobi oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun ilk salça fabrikasını Elazığ’da kurduk ve bin 500 ailenin geçim kapısı olduk. Bundan da gurur duyuyorum. Tabii ki, sorunlar var, ama onları da sözle değil yatırım ile aşarız” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 11:49
  1. Öz Salça Yönetim Kurulu Başkanı Beytullah Özdemir
  2. düşük vergi
  3. vergi muafiyeti
  4. Anadolu firmaları
  5. KDV oranları
  6. KOBİ
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