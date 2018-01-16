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Vergi indirimi devam edecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2017 bütçesi 47.4 milyar lira açık verdi. Bu, Orta Vadeli Program'da revize edilen rakamdan 14.3 milyar lira daha olumlu" dedi.

16 Ocak 2018 Salı 09:09
Vergi indirimi devam edecek

Ağbal, vergiindirimleri konusunda da "Her zaman vatandaş lehine imkan bulduğumuzda bunu yaptık, bundan sonra da yapmaya devam ederiz" dedi.

Aralık ayının bitimiyle birlikte 2017 yılı merkezi yönetim bütçesi sonuçları da kesinleşti. Bununla ilgili açıklama Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan geldi.

Bakan Ağbal, "En son özel iletişim vergisi oranlarını düşürdük. Hükümet olarak elimizdeki mali imkanları, ekonomideki ihtiyaçları gözeterek, vatandaş refahını esas alarak bugüne kadar çok sayıda vergi indirimi düzenlemesi yaptık. AK Parti hükümetleri olarak yaptığımız asgari geçim indirimi uygulaması, aslında gelir vergisi açısından devrim niteliğinde düzenlemedir. Asgari geçim indirimiyle vatandaşın ödediği gelir vergisini efektif olarak aşağı çektik. Vergi indirimleri konusunda her zaman vatandaş lehine olan imkan bulduğumuzda bunu yaptık, bundan sonra da yapmaya devam ederiz."

YÜZDE 7 BÜYÜME

Geçen yıl kurumlar vergisi tahsilatının bütçe hedefinin oldukça üzerinde olduğunu vurgulayan Ağbal, şunları kaydetti:

"Gelir vergisi tahsilatımız da yıl sonu itibarıyla bütçe hedefinin üzerinde. Özellikle istihdam artışının ağustostan itibaren artarak devam etmesi, vergi gelirleri üzerinde olumlu etki yaptı. Artan ihracata bağlı olarak artan ithalat, ithal KDV gelirlerimizi artırdı. Özellikle, yılın ikinci yarısında vergi gelirlerindeki artış, ilk yarıya göre çok daha yukarıda. Sebep de ekonomik canlanmada artan ivme. 2017 yılının 3. çeyreğinde yüzde 11,1 büyüme yakaladık. Yılın son çeyreğinde yine güçlü büyüme meydana gelecek ve yılın tamamını yüzde 7 civarında tamamlayacağız."

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 09:09
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