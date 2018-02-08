Vergi indirim belgesi bulunan erken emekli olur

Engellilerin çalışma ilişkisi kurma ve kurulan ilişkinin sürekliliği açısından diğer bireylere göre dezavantajlı olduğunu söyleyebiliriz.

Bu olgu nedeniyle engellilerin Anayasanın 61’inci maddesinde düzenlenen pozitif ayrımcılığa ilişkin düzenlemelerden yararlandırılmaları gerekir.

Sigortalı olarak işe başlamadan önce malûl olanlar ile çalışma gücü kayıp oranı yüzde 60’ın altında bulunan engelli sigortalıların, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre erken emekli olma hakları bulunmaktadır. Bir anlamda engelliler, belirli bir sigortalılık süresini tamamlamaları ve kanunda öngörülen süre kadar prim ödemeleri halinde yaş beklemeden emekli olabilmektedir.

Belirtelim ki daha önce yani 1 Ekim 2008 tarihinde önce Bağ-Kur sigortalısı engellilere erken emekli olma hakkına sahip değildi ancak SSK sigortalısı engelliler ise yaşa tabi olmadan emekli olma imkanına sahipti. İşte bu adaletsiz uygulama sona erdi ve ister SSK sigortalısı ister Bağ-Kur sigortalısı olsun engellilerin tamamı erken emekli olma imkanına kavuştu.

193 sayılı gelir Vergisi Kanununun 31’inci maddesine göre, çalışma gücünün asgarî yüzde 80’ini kaybetmiş bulunan işçiler birinci derece engelli, asgarî yüzde 60’ını kaybetmiş bulunan işçiler ikinci derece engelli, asgarî yüzde 40’ını kaybetmiş bulunan işçiler ise üçüncü derece engelli sayılmakta ve Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde belirlenen aylık tutarlar, işçinin ücretinden indirilmektedir. Bir anlamda engelli işçiler daha az vergi ödemek suretiyle vergisel avantaj elde etmektedir.

Engellilere tanınan pozitif ayrımcılık ödeyecekleri verginin daha az olmasıyla sınırlı değildir. Engelliler çalışma yaşamında, emekli olma şartları açısından özellikle korunmuştur.

Kanuna göre ilk defa sigortalı olduğu tarihte malullük derecesinde engeli bulunanlar yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün prim ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanır.

Ayrıca ilk defa 1 Ekim 2008’den önce sigortalı olup ister 1 Ekim 2008 tarihinden önce ister sonra engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan yani vergi dairesinden vergi indirimi belgesi almış bulunan SSK sigortalıları, ilk defa sigortalı oldukları tarihe ve vergi indirim belgesinin derecesine göre, 15 ile 20 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün ile 4400 gün arasında prim ödemek suretiyle emekli maaşı almaya hak kazanırlar.

Birinci derece vergi indirim belgesi sahibi engelliler ile hangi derecede olursa olsun sigortalılık başlangıcı 6.8.1991 tarihi öncesi bulunan engellilerin SSK engelli emeklisi olmaları için 3600 gün prim ödemiş olmaları yeterlidir. Zaten günümüz itibariyle bunlar 15 yıl sigortalılık sürelerini tamamlamış durumdalar.