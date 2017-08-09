Vergi dilimi kesintisi toplu sözleşme masasında...

Toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Bugün itibariyle, Kamu görevlilerinin geneline ilişkin komisyon çalışmaları yapılacak. Yetkili konfederasyon olan Memur Sen'in toplu sözleşme tekliflerinin dördüncüsünü "Gelir vergisi kaynaklı maaş kaybının telafisi" oluşturmaktadır. Memur Sen bu başlık altında "Yıl boyunca %15 vergi diliminden vergi ödensin ve bunu aşan tutar işveren tarafından karşılanarak yıl içindeki maaş ve gelir kaybı önlensin" talebinde bulunmuştur. Son 3 toplu sözleşmede de bu talep gündeme gelmesine rağmen, hiçbir karar alınamamıştır. Vergi dilimi uygulaması özellikle, 399'a tabi olarak maaş alan KİT personelini, 4/C'li geçici personeli, 4/B'li sözleşmeli personeli, ek ders alan öğretmenleri yakından ilgilendirmektedir. Bir çok kamu personeli düşük dilimlerden dolayı Temmuz zammını görememektedir. Dilimler arasının açılması dahi sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. Dördüncü dönem toplu sözleşmesinde artık bu konuda da bir iyileştirme yapılması gerekmektedir.

kaynak: memurlar.net





