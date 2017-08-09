Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Vergi dilimi kesintisi toplu sözleşme masasında...

Kamu personelinin en çok yakındığı konulardan birisi olan vergi dilimi kaynaklı maaş kaybıyla ilgili olarak toplu sözleşme masasından bir karar alınması bekleniyor.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 00:47
Vergi dilimi kesintisi toplu sözleşme masasında...

Toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Bugün itibariyle, Kamu görevlilerinin geneline ilişkin komisyon çalışmaları yapılacak. Yetkili konfederasyon olan Memur Sen'in toplu sözleşme tekliflerinin dördüncüsünü "Gelir vergisi kaynaklı maaş kaybının telafisi" oluşturmaktadır. Memur Sen bu başlık altında "Yıl boyunca %15 vergi diliminden vergi ödensin ve bunu aşan tutar işveren tarafından karşılanarak yıl içindeki maaş ve gelir kaybı önlensin" talebinde bulunmuştur. Son 3 toplu sözleşmede de bu talep gündeme gelmesine rağmen, hiçbir karar alınamamıştır. Vergi dilimi uygulaması özellikle, 399'a tabi olarak maaş alan KİT personelini, 4/C'li geçici personeli, 4/B'li sözleşmeli personeli, ek ders alan öğretmenleri yakından ilgilendirmektedir. Bir çok kamu personeli düşük dilimlerden dolayı Temmuz zammını görememektedir. Dilimler arasının açılması dahi sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. Dördüncü dönem toplu sözleşmesinde artık bu konuda da bir iyileştirme yapılması gerekmektedir.

kaynak: memurlar.net


Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 00:47
  1. vergi dilimi kesintisi
  2. Toplu sözleşme
  3. masa
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ propagandası yapan memur gözaltına alındı
    1. FETÖ propagandası yapan memur..
    2. Galatasaray'da istemişti!Yeni takımı..
    3. Antibiyotik ilaçları nasıl kullanılmalı
    4. Böyle balık avı görmediniz
    5. Vatandaşların "GDO" endişesi!..
    6. Tarihte bugün
    7. Çamurdan cami işte böyle yapılır...
    8. Yakalanan öğretmen adli kontrolle..
    9. Vergi dilimi kesintisi toplu sözleşme..
    10. Terörist Gülen dini kullanarak böyle..
    11. NATO devreye girdi... Türkiye'den..
    12. Çin'de 7 büyüklüğünde deprem!
    13. Almanya bu Türk'ü konuşuyor
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere..
    15. FETÖ tanığı: Kurbanların kesildiğine..
    16. Dün başörtülüler Arabistan'a; bugün..
    17. Günün âyet ve hadisi
    18. FETÖ'nün kritik ismi Ağrı'da yakalandı!
    19. FETÖ yeniden dershane açmaya başladı
    20. Bu Yılın Göz Dolduran Tesettür Modası
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Tesettürlüler otelime gelmesin çünkü...
    Tesettürlüler otelime gelmesin çünkü...
    Kılıçdaroğlu, Altaylı'ya bile pes dedirtti!
    Kılıçdaroğlu, Altaylı'ya bile pes dedirtti!
    16 yıl sonra tespit edildi!
    16 yıl sonra tespit edildi!