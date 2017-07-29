Venus Ailesi’nin En Yeni ve En İyi ModeliZ10 Satışa Çıktı

Türkiye’nin ilk akıllı telefonu Vestel Venus’un en üst modeli Z10, 1.499 liradan satışa sunuldu. Metal tasarımı ile şık bir görüntüye sahip olan Z10, üstün kamera ve ekran özellikleriyle gelişmiş bir mobil deneyim sunuyor. Z10, Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi, 1920x1080 ekran çözünürlüğü, 8 megapiksel ön kamera, OIS destekli 13 megapiksel arka kamera, 3050 mAh kapasitesinde batarya, 4GB RAM, Quick Charge 3.0 hızlı şarj, parmak izi okuyucu gibi özellikleriyle kendi segmentinde fark yaratıyor.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Gücümüzü yerli üretimden alan bir marka olarak, Türkiye’nin ilk yerli telefonunu bundan üç yıl önce tüketicilerimizle buluşturduk. Tüm dünya pazarlarında önemli bir paya sahip olan cep telefonu pazarına girişimizden bu yana sürekli çalıştık ve kendimizi geliştirdik. Geçen yıl içinde elde ettiğimiz yüzde 7’lik bir pazar payı ile bugün Türkiye’nin en çok satan üç telefonundan biri olduk. Şimdi ise yeni telefonumuz Venus Z10 ile çıtayı daha da yukarıya çıkarıyoruz. Bugüne kadarki en iyi Venus olan Z10, gerek özellikleri gerekse tasarımı ile kendi kulvarında iddialı bir ürün. Yüksek fiyatlı yabancı markalı telefonlarda kullanılan son sürüm işletim sistemine sahip Venus Z10 ile tüketicilerimiz üstün teknolojik özelliklerdeki çok şık bir telefonun keyfini uygun fiyata sürecekler. Z10 bu özellikleri ile yüksek fiyatlı yabancı markalara meydan okuyacak” dedi.

Hareketli anlar için net çekim özelliği

Bugüne kadarki en iyi Venus olan Z10, üstün bir kamera deneyimi sunuyor. Gelişmiş 8MP ön kamera ve 13MP dual true tone flaşlı (çift tonlu flaş teknolojisi) arka kameranın yanı sıra PDAF, OIS ve EIS teknolojileri ile hareketli objelere hızlı odaklanıp, el titremelerini algılayarak çok daha net çekim yapmayı kolaylaştırıyor.

Görüntüler daha gerçekçi

Vestel Venus Z10’daki ekran teknolojisi renklerin daha parlak ve daha canlı görünmesini sağlıyor. Z10, geniş renk gamı ve yüksek renk kontrastı ile gerçeğe daha yakın bir görüntü sunuyor.

Teknik üstünlük ile tasarım bir arada

Venus Z10’daki 8 çekirdekli 64 Bit Qualcomm işlemci, yüksek performans gerektiren birçok uygulamanın başarıyla çalıştırılabilmesini sağlıyor. Venus Z10 tamamıyla metal gövdesi ve diamond cut elmas kesim tasarımı, 2.5D cam teknolojisi ve parmak izi okuyucu özelliği ile şıklığı ve ergonomiyi bir araya getiriyor.

Venus Z10’dan BluTV sürprizi

Venus Z10 alanlar; BluTV uygulamasını 3 ay ücretsiz kullanma hakkına sahip olurken, istediği zaman, istediği yerden, dizi, film ve canlı yayın izleme imkanına ulaşıyor.

‘Filbox Hemen’ Z10 ile 3 ay ücretsiz

Filbox Hemen uygulaması ile kullanıcılar, binlerce film, dizi, belgesel, çocuk, spor ve müzik içeriğine, telefon, tablet ve akıllı televizyonlarından ulaşabilirler. Venus Z10 kullanıcılarına, 3 ay Filbox Hemen aboneliğini ücretsiz sunuyor. Deneme süresi boyunca 12 aylık Filbox Hemen abonelik alımları ise Venus Z10 kullanıcılarına 89TL yerine 69TL.

Sağlıklı yaşam platformu Diyetkolik

Uzman diyetisyenlerin desteğiyle hazırlanan sağlıklı yaşam platformu Diyetkolik.com, kişiye özel diyet ile egzersiz programları sunuyor. Üstelik Diyetkolik Standart Paketi Venus Z10 kullanıcılarına, ilk 3 ay boyunca ücretsiz.

English Ninjas ile online İngilizce kursu Z10’da

English Ninjas ile istediğiniz zaman istediğiniz yerden Anadili İngilizce olan uzman öğretmenlerden online eğitim alabilirsiniz. Üstelik Venus Z10 kullanıcılarına, ilk 30 dakika hediye, 30 dakika sonrası yüzde 15 indirimli.

BİSU’ya özel yüzde 10 indirim

Tek tuşla su sipariş imkanı sağlayan BiSU, Venus Z10 kullanıcılarına, kredi kartı ile yapılacak su alışverişlerinde altı ay boyunca yüzde 10 indirim uygulayacak.

Teknik özellikler: