Venezuella hükümetinden Kolombiya'ya sert tepki!

Kolombiya hükümetinin NATO’ya girme sürecinin başladığını söylemesinin ardından komşusu Venezuella'dan sert tepki geldi. Venezuella hükümeti, Kolombiya'nın bu hamlesinin Bağlantısızlar Hareketi'nin ilkelerine aykırı olduğunu belirterek "Venezuela hükümeti nükleer silahları olan yabancı örgütlerin bölgeye getirilmesi girişimlerini kabul etmemektedir" denildi.
NATO'nun bölgeye getirilmesi kabul edilemez
NATO'nun savaş yanlısı bir kuruluş olduğu belirtilen açıklamada Venezuella’nın barıştan yana durduğu ve savaş örgütlerinin karşısında olduğu ifade edildi.