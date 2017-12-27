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Venezuela'ya misilleme yaptılar

Brezilya, Caracas Büyükelçisi Ruy Pereira'yı sınır dışı eden Venezuela'nın Brasilia maslahatgüzarını "istenmeyen kişi" ilan etti.

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:40
Venezuela'ya misilleme yaptılar

Brezilya, Caracas Büyükelçisi Ruy Pereira'yı sınır dışı eden Venezuela'nın Brasilia maslahatgüzarını "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan etti.

Brezilya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Venezuela Maslahatgüzarı Gerardo Antonio Delgado Maldonado'nun istenmeyen kişi ilan edildiği belirtildi.

Venezuela hükümeti, hafta sonu Brezilya'nın Caracas Büyükelçisi Pereira ile Kanada Maslahatgüzarı Craig Kowalik'i Venezuela'nın iç işlerine karıştıkları gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Kanada, diplomatik misillemede bulunarak Venezuela'nın Ottowa Büyükelçisi Wilmer Omar Barrientos Fernandez ve Maslahatgüzarı Angel Herrera'yı istenmeyen kişi ilan ettiğini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 16:40
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