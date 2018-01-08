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Venezuela'da yeni kararlar... ABD ambargosuna rest!

Venezuela'da yönetimin fiyatlarda kesintiye gidilmesi talimatının ardından, halk alış veriş merkezlerine akın etti.

08 Ocak 2018 Pazartesi 23:18
Venezuela'da yeni kararlar... ABD ambargosuna rest!

Ekonomik ve siyasi krizin yaşandığı Venezuela'da başkent Karakas'ta süpermarketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Gıda kıtlığının yaşandığı ülkede Karakas yönetimi gıda fiyatlarının geçtiğimiz ayın seviyesine çekilmesi için düğmeye bastı.

Halk fahiş fiyatlara tepkili: "Süpermarket zincirlerinin fiyatları arttırma hakkı olduğunu anlıyoruz. Ancak bu fahiş fiyatlar anlamına gelmemeli. Yüzde 300! Bu ne demek! Bence bu kontrol altına alınmalı ve böylece biz de alış veriş yapabiliriz." Ancak bazı alış veriş merkezleri kepenklerini açmamayı tercih etti: "Erken saatte buraya geldik ancak içeri giremedik. Dün gece fiyatlar düşüktü ancak şimdi normal. Venezuela halkının geliriyle kıyaslayınca oldukça gülünç fiyatlar olduğunu görüyoruz. Yani genel olarak halkı kastediyorum."

Ülkenin para birimi geçtiğimiz yıl Amerikan Doları karşısında yüzde 98 oranında değer kaybetti.

Maduro hükümeti ülkedeki ekonomik krizden Amerika Birleşik Devletleri ve muhalefeti sorumlu tutuyor.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 23:18
  1. Venezuela
  2. Amerika Birleşik Devletleri
  3. Süpermarket
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