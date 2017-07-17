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Venezuela'da sembolik referandum

Hükümet karşıtı protestolarda en az 80 kişinin hayatını kaybettiği Venezuela'da anayasanın yeniden yazılmasına karşı çıkan muhalifler, sembolik referandum düzenliyor.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:05
Venezuela'da sembolik referandum

BBC'nin haberine göre, Venezuela'da anayasanın yeniden yazılmasına karşı çıkan muhaliflerin düzenlediği sembolik referandumda oy verme işlemi, yerel saatle sabah 07.00'de (TSİ 14.00) başladı.

Referandumda ülkedeki 2 bin merkezde oy kullanan vatandaşlar, anayasanın yeniden yazılması için kurulacak özel meclisi kabul edip etmeyecekleri, silahlı kuvvetlerin mevcut anayasayı savunmasını isteyip istemedikleri ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2018 yılında görev süresi dolmadan, erken seçime gidilmesini arzu edip etmedikleri sorularına yanıt veriyor.

Sembolik referandum, aylardır süren hükümet karşıtı gösteriler ve ülkeyi felce uğratan ekonomik kriz nedeniyle Maduro yönetimi üzerinde baskı kurma amacı taşıyor.

Anayasanın yeniden yazılması sürecine karşı çıkanlar, bunun diktatörlüğün müjdecisi olduğunu savunuyor.

Venezuelalı muhalif lider Henrique Capriles, referandumda oy kullanan vatandaşların, ülkenin özgürlüğü için oy vermiş olacağını söyledi.

Anayasanın yeniden yazılmasının, ülkeyi ekonomik ve siyasi krizden çıkaracak tek yol olduğunu ifade eden Maduro, 30 Temmuz'da özel meclis temsilcilerinin belirlenmesi için seçime gidileceğini açıklamıştı.

Venezuela'da, Maduro hükümetine karşı nisan başından bu yana devam eden protestolarda en az 80 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede sokak gösterileri, Maduro liderliğindeki hükümetin kontrolünde bulunan Yüksek Mahkemenin 31 Mart'ta Ulusal Kongre'nin yetkilerini aldığını açıklamasıyla başlamıştı.

Maduro yönetimi, muhalefet, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken, muhalefet de ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:05
  1. BBC
  2. Ulus
  3. Venezuela
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