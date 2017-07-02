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Venezuela'da olaylar durulmuyor: 4 ölü!

Venezuela'nın Barquisimeto kentindeki gösterilerde 4 kişi hayatını kaybetti.

02 Temmuz 2017 Pazar 11:18
Venezuela'da olaylar durulmuyor: 4 ölü!

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı devam eden gösterilerde 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 80'i geçti.

Başsavcı Luisa Ortega Diaz, Barquisimeto kentinde düzenlenen gösterilerde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kentin belediye başkanı söz konusu kişilerin ölümünden hükümet yanlısı silahlı milisleri sorumlu tuttu.

Böylece ülkede nisan başından bu yana devam eden protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı 80'i aştı.

Öte yandan başkent Caracas'ta da Başsavcı Ortega Diaz'a destek gösterileri düzenlendi. Buradaki gösterilerde de güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan çatışmalarda yaralananların olduğu kaydedildi.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Kamu Denetçisi Tarek William Saab'a daha önce sadece başsavcının özel yetkisi olan "suç olaylarına ilişkin soruşturma yürütme" görevinin verilmesini eleştiren Diaz, "Bu kararla muhtemelen insan haklarını ihlal eden birine, insan hakları ihlallerini soruşturma yetkisi veriliyor." değerlendirmesinde bulunmuş ve bu kararı tanımayacağını açıklamıştı.

Bunun üzerine Yüksek Mahkeme, hükümet karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen Başsavcı Diaz'a yurt dışına çıkış yasağı getirmiş ve başsavcının banka hesaplarını dondurmuştu.

Venezuela'da sokak gösterileri, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrolünde bulunan Yüksek Mahkeme'nin 31 Mart'ta Ulusal Kongrenin yetkilerini aldığını açıklamasıyla başlamıştı. Maduro, muhalefet, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken, muhalefet ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 11:18
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