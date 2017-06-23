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Venezuela'da öfke dinmiyor! Ölü sayısı 76'ya çıktı...

Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Venezuela'da bir kişi daha hayatını kaybetti. Gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi

23 Haziran 2017 Cuma 16:14
Venezuela'da öfke dinmiyor! Ölü sayısı 76'ya çıktı...

Venezuela'da, muhalefet Yüksek Mahkeme'nin dava açtığı Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ı desteklemek için sokaklara geri döndü.

Venezuela'da muhalefet, Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ı desteklemek için Karakas'da sokaklara geri döndü. Venezuelalılar, Yüksek Mahkemenin Başsavcıya açtığı ve görevden alınmasına neden olabilecek davayı protesto ediyor.

Mayıs ayında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Anayasa'nın yeniden yazılmasına ilişkin kararnameyi imzalanmasının ardından ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler başlamıştı. Venezuela Başsavcısı Luisa Ortega, gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin göstericilere çok yakın mesafeden gaz kapsülü attığını belirten ifadeler kullanmıştı.

Ortega, güvenlik güçlerinin uluslararası kanunları çiğnediğini ifade etmişti.

Öte yandan Chacao bölgesinde gerçekleşen gösterilerde, askerler protestocuların üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu 22 yaşındaki David Jose Vallenilla hayatını kaybederken, gösterilerin ilk gününden bu yana ölenlerin sayısı 76'ya çıktı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Anayasa'nın yeniden yazılmasına ilişkin kararnameyi imzalanmasının ardından ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler başlamıştı.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 16:14
  1. Venezuelalılar
  2. Chacao bölgesi
  3. Anayasa
  4. Nicolas Maduro
  5. Luisa Ortega Diaz'
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