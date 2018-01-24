Venezuela'da Nicolas Maduro yeniden aday

Maduro, Kurucu Meclisin devlet başkanı seçiminin en geç 30 Nisan'da yapılmasını kararlaştırmasının ardından yaptığı açıklamada, iktidardaki Sosyalist Partinin 4 Şubat'ta düzenleyeceği kongrede tek aday üzerinde anlaşacağını ve seçilmesi halinde muhaliflerine karşı "zevkle" yarışacağını belirtti.

Ulusal Seçim Konseyinden seçimler için en uygun ve yakın tarihi belirlemesini isteyen Maduro, "En yakın tarihi bulmalılar. Bunu yolumuzdan çekmeliler ki büyük bir devrime başlayalım. Bana kalsa seçimleri gelecek pazar günü yaparım." ifadesini kullandı. Seçime muhalefetle veya muhalefetsiz gidileceğini söyleyen Maduro, "Biz, kararı halkın vermesi için onları (muhalefet) devlet başkanlığı seçiminde bekliyoruz." dedi.

ERKEN SEÇİME TEPKİ

Venezuela'da demokrasinin yeniden yapılanmasını savunmak amacıyla bazı Latin Amerika ülkelerinin geçen yıl kurduğu "Lima Grubu" ise seçimin erken yapılmasına tepki gösterdi.

Şili'deki bir toplantıya katılan 14 Latin Amerika ülkesinin dışişleri bakanları tarafından yapılan yazılı açıklamada, seçimlerin erken düzenlenmesinin demokratik ilkelere aykırı olduğu ve uluslararası standartlara uymadığı belirtildi. Açıklamada, mevcut şartlarda düzenlenecek erken seçimlerin sonucunun güvenilir olmayacağı kaydedildi.

Meksika, Venezuela'da seçimlerin erken tarihte düzenlenmesi kararına tepki olarak Dominik Cumhuriyeti'nde Venezuela yönetimi ve muhalefeti arasındaki müzakerelere desteğini çektiğini açıkladı.

Venezuela'da, muhalefetin ve uluslararası toplumun karşı çıkmasına rağmen 30 Temmuz'da Kurucu Meclis temsilcilerinin belirlenmesine yönelik seçim yapılmıştı. Uluslararası toplum ve muhalifler, söz konusu seçim sonuçlarını tanımayacaklarını açıklamıştı. Maduro, en yakın müttefiklerinin liderliğindeki Kurucu Meclisin yetkilerini artırarak muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Kongrenin yetkilerini azaltmıştı. Venezuela'da devlet başkanı seçimi geleneksel olarak yılın sonlarında düzenleniyor.