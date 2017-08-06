Venezuela'da Kurucu Meclis muhalif başsavcıyı görevden aldı

Daha önceki saatlerde Ortega'nın ofisinin etrafı askerler tarafından çevrilmişti.

Ortega, Twitter'dan yaptığı açıklamada askerlerin bu davranışını 'kuşatma' olarak tanımlarken, "yerel ve uluslararası herkesin gözleri önünde bu olayı kınadığını" söylemişti.

Yeni bir anayasa yapması amacıyla geçen hafta seçilen Kurucu Meclis'in üyeleri ilk defa Cuma günü göreve başladı.

545 üyeli Kurucu Meclis'in çalışmalarına bugün başladı.

Geçen hafta düzenlenen seçimleri organize eden Smartmartic adlı İngiliz şirketin CEO'su Antonio Mugica, Venezuela Seçim Komisyonu'nun, seçimlere katılanların sayısını en az 1 milyon daha fazla açıkladığını öne sürmüştü.

Ortega, seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarının araştırılması için bir soruşturma başlatmış, yerel bir mahkemeden Meclis'in göreve başlamasının engellenmesini istemişti.

Maduro ise bu iddiaları reddediyor.

Cuma günü Kurucu Meclis, tartışmalara ve protestolara rağmen açıldı, Meclis'in üyeleri yemin etti.

Diğer yanda ise başkent Caracas'ta muhalifler Meclis'e doğru yürümeye çalıştı. Eylemcilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale edildi.

MERCOSUR VENEZUELA'NIN ÜYELİĞİNİ ASKIYA ALDI

Diğer yandan Güney Amerika ticaret bloğu olan Mercosur Venezuela'nın üyeliğini süresiz olarak askıya aldı.

Brezilya'nın Sao Paolo kentinde yapılan toplantının ardından Arjantin, Paraguay, Uruguay ve Brezilya dışişleri bakanlarının açıkladığı bu karar kapsamında Maduro'nun Kurucu Meclis'i feshetmesi ve demokrasiyi inşa etmesi çağrısında bulunuldu.

Aynı zamanda Maduro'dan siyasi tutsakları bırakması ve siyasi bir geçiş süreci başlatması talep edildi.