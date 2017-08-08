Venezuela’da darbe şakşakçısı çıktılar!

15 Temmuz sınavında çakan Alman medyası, bu kez Venezuela’da seçilmiş hükümeti devirme girişimini diktatörlük heveslilerine karşı isyan olarak sundu. Okuyucularının karşısına darbe şakşakçısı olarak çıkan Alman medyası, ABD destekli darbe girişimini “Maduro’ya karşı isyan”, “Maduro karşıtlarının baş kaldırısı”, “Diktatörlük kaygısının yarattığı askeri darbe denemesi” gibi nitelemelerle değerlendirildi. Devlet Başkanı Maduro’yu şeytanlaştıran Liberal Die Zeit gazetesi “İsyan” olarak nitelediği darbe girişimini, "Maduro isyanın üzerine sert önlemlerle gidileceğini açıkladı" diye gördü. Venezuela’daki karşı-devrimci darbe denemesi ile Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişimi arasında da benzerlik olduğunu iddia eden Die Zeit, “Türkiye’deki darbe denemesini gerekçe göstererek topyekün karşı saldırıya geçilmişti. Benzer durum Venezuela’da görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE’Yİ DİLE DOLADILAR

Benzer ifadeler muhafazakâr Frankfurter Allgemeine Zeitung’da da yer buldu. Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Sözde darbe denemesi" nitelemesini kullanırken, ülkedeki karışıklığın sorumlusu olarak Maduro önderliğindeki "diktatörlük heveslilerinin" olduğunu iddia etti. Ve Die Zeit’la ağız birliği etmişçesine, "Örnek Türkiye mi?" sorusunu sordu. Der Spiegel, daha ihtiyatlı bir dil kullanarak, “Darbe denemesi” ifadesini yeğledi ve "Hükümet, azmettirici olarak ABD’yi görüyor" ifadesine yer verdi.

PARAMİLİTER TERÖR

Resmi devlet radyosu ve portal Deutschlandfunk, “İsyan mı, terör saldırısı mı?” başlığını attı. Ve yanıtladı: “Hükümetin açıklamasına göre, terör saldırısı.” Haber içerisinde ise, “İsyan yeni seçim istiyor” değerlendirmesinde bulunuldu. “Sol” liberal Süddeutsche Zeitung’un haberinde ise, darbe girişiminin ABD bağlantılı bir kalkışma olduğuna dair herhangi bir değerlendirmeye rastlanmazken, “muhalefet”in “Maduro iktidarına karşı isyan denemesi” yaptığını iddia etti.

Liberal Die Welt “Venezuela’da paramiliter isyan” başlığını kullanırken, “isyan”ın “Maduro’ya karşı gerçekleştirildiği”ni iddia etti. Die Welt, “Venezuela’da devletin diktatörlüğe dönüştürülmesi kaygısı, askeri darbeye yol açtı” şeklinde yazdı. 

Cezaları çok ağır olacak!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, askeri üsse yapılan saldırının faillerine en ağır cezanın verileceğini söyledi. Devlet Başkanı Maduro, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, Carabobo eyaletinin başkenti Valencia yakınlarındaki Paramacay üssüne saldırıyı düzenleyen 20 kişiden 2’sinin öldürüldüğünü, 1’inin yaralı ele geçirildiğini, 7’sinin yakalandığını ve 10’unun kaçtığını kaydetti. Saldırganların arandığını ifade eden Maduro, “Hepsini yakalayacağız” dedi. Askeri üsse saldırı sırasında yakalanan silahlı kişilerden birisinin, daha önce ordudan firar etmiş bir üsteğmen ile askeri üniformalar giyen siviller olduğu da belirtildi. Maduro konuşmasında, saldırganların ABD ve Kolombiya’daki hükümet karşıtı gruplar tarafından desteklendiğini belirtti