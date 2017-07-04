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Venezuela'da asgari ücrete yüzde 50 zam

Muhalif protesto gösterilerinden dolayı zor günler geçiren Venezuela'da hükümetten yeni bir hamle geldi.

04 Temmuz 2017 Salı 09:59
Venezuela'da asgari ücrete yüzde 50 zam

Muhalif protesto gösterilerinden dolayı zor günler geçiren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, asgari ücrete yüzde 50 zam yaptı

Euronews'in aktardığına göre Başkent Caracas’ta halka seslenen Maduro, kurucu meclis için 30 Temmuz’da düzenlenecek seçimden galibiyetle çıkması durumunda ekonomik krizin sona ereceğini savundu:

“Bana kurucu meclis için gerekli çoğunluğu verin, ben de size yüksek fiyatlara karşı zafer vereyim. Bana ayasayaı değiştirme imkanı verin ve görün. Bu fahiş fiyatlar ve fiyatları artıran spekülasyon çetesinden kurtulalım.”

Maduro’nun anayasa değişikliği girişimine karşı Nisan ayında başlayan protesto gösterilerinde bu güne dek en az 80 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi de yaralandı.

Muhalifler, Maduro’yu diktatörlük kurmaya çalışmakla suçluyor.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 09:59
  1. Maduro
  2. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  3. Nisan
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