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Venezuela’da '41. Tugay' her yerde aranıyor!

Venezuela’da önceki gün gerçekleşen ve isyancıların çoğunun kaçmalarıyla sonuçlanan orduya yönelik girişimin yarattığı şok devam ediyor.

08 Ağustos 2017 Salı 07:49
Venezuela’da '41. Tugay' her yerde aranıyor!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bir askeri üsse saldırı düzenleyip kaçan 10 silahlı kişinin ülke genelinde arandığını duyurdu.

Ülkenin kuzeybatısındaki Valencia kentinde kamuflaj giymiş 20 kişinin düzenlediği saldırının, ordu tarafından püskürtüldüğü açıklanmıştı. Maduro, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, Paramacay üssüne saldırıyı düzenleyen 20 kişiden 2’sinin öldürüldüğünü, 1’inin yaralı ele geçirildiğini, 7’sinin yakalandığını ve 10’unun kaçtığını kaydetti. Ordu ve emniyet güçlerinin kaçan saldırganların peşinde olduğunu ifade eden Maduro, “Bu terör saldırısını düzenleyenlere en ağır cezanın verilmesini  isteyeceğim” dedi.

Üsse saldırı öncesi sosyal medyada paylaşılan bir videoda, askeri kamuflajlarıyla kamera karşısında gözüken kişiler, “Maduro’ya karşı ayaklanıyoruz” diyordu. Videoda konuşan ve kendisini Juan Caguaripano olarak tanıtan kişi, “41. Tugay” olarak tanımladığı grubun amacının askeri darbe olmadığını, “rejimi ve halkı Maduro’dan koruyacaklarını” söylüyordu. 

Üsse saldırı sırasında yakalanan kişilerden birisinin, daha önce ordudan firar etmiş bir üsteğmen ile askeri üniformalar giyen siviller olduğu belirtiliyor.

BAŞSAVCI ÇIKIŞI

Avrupa Birliği (AB), Venezuela’da tartışmalı seçim hakkında soruşturma başlatan Başsavcı Luisa Ortega’nın görevden alınmasını tepkiyle karşıladı. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “Diaz’ın görevden alınmasının demokratik düzenen geri dönüş ihtimalini daha da zayıflattığını” belirtti. 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 07:49
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