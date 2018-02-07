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Venezuela’da 2 dolar için genç adamı öldürüp yediler

Carabobo eyaletinde iki komşu ev arasındaki kavga ölümle sonlandı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:00
Venezuela’da 2 dolar için genç adamı öldürüp yediler

Rus haber ajansı Sputnik'in Excelsior gazetesinden aktardığına göre, Venezuela'nın Valencia kentinde bir baba ve oğul ile kendilerine 500 bin bolivar borçlu 17 yaşındaki komşuları arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında baba ve oğul gencin kafasına bir odunla vurarak ölmesine neden oldu. İkili daha sonra da gencin cesedinin bir kısmını yedi, kalan kemik ve parçaları da bir çukura gömdü.

Olayın polise intikal etmesinin ardından ikili gözaltına alındı, haklarında da cinayetten dava açıldı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 10:00
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