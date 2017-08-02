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Venezuela seçimleri için flaş iddia: 1 milyon oyluk manipülasyon

Venezuela'da 2004'ten bu yana seçim sistemini yöneten Smartmatic şirketinin CEO'su Pazar günü yapılan seçimlerdeki gerçek katılım rakamlarıyla, yetkililer tarafından açıklanan rakamlar arasında en az 1 milyon oyluk fark olduğunu duyurdu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:02
Venezuela seçimleri için flaş iddia: 1 milyon oyluk manipülasyon

Siyasi ve ekonomik krizle sarsılan Venezuela, geçtiğimiz Pazar günü yapılan tartışmalı Kurucu Meclis seçimlerini konuşmaya devam ediyor.

Maduro hükümeti seçimlerde yüzde 41 katılım oranıyla 8 milyon kişinin oy kullandığını açıklasa da, 2004 yılından beri ülkedeki elektronik seçim sistemini yöneten şirket olan Smartmatic rakamlarda manipülasyon olduğunu duyurdu.

Şirketin CEO'su Antonio Mugica yaptığı açıklamada, "Hiçbir şüphe olmadan, biliyoruz ki, Kurucu Meclis seçimlerindeki katılım rakamları manipüle edildi. Tahminimiz, gerçek rakamla yetkililer tarafından açıklanan rakam arasında en az 1 milyon oyluk fark var." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da muhalefetin boykot ettiği seçimlerin ardından, muhalefet temsilcileri hükümet tarafından açıklanan 8 milyonluk katılım rakamının 2-3 milyon dolaylarında olduğunu iddia etmişti.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:02
  1. venezuela
  2. seçim
  3. manipülasyon
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