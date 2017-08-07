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Venezuela ordusu kaçan darbecilerin peşinde

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bir askeri üsse saldırı düzenleyip kaçan 10 silahlı kişinin ülke genelinde arandığını duyurdu.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 06:29
Venezuela ordusu kaçan darbecilerin peşinde

Orada da başaramadılar. Venezuela'da kuzeybatısındaki Valencia kentinde kamuflaj giymiş 20 kişinin düzenlediği saldırıyı ordunun püskürtmeyi başardığı açıklanmıştı.

Maduro, 'terörist saldırı' olarak tanımladığı olayda 2 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu. Valencia'daki askeri üsse saldırının düzenlenmesinden önce sosyal medyada paylaşılan bir videoda, askeri kamuflajlarıyla kamera karşısında gözüken kişiler, 'Maduro'ya karşı ayaklanıyoruz' diyordu.

"BU TERÖRİST SALDIRI PARALI ASKERLER TARAFINDAN DÜZENLENDİ"

Valencia üssüne düzenlenen saldırının püskürtülmesinin ardından Devlet Başkanı Maduro orduyu tebrik ederken, "Bu terörist saldırı paralı askerler tarafından düzenlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaçan silahlı saldırganların arandığını ifade eden Maduro, "Hepsini yakalayacağız" dedi.

HAVA DESTEKLİ OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Valencia kentinin merkezinde ve çevresinde askeri araçlar devriye gezmeye devam ediyor. Düzenlenen operasyonlar hava desteğiyle sürdürülüyor.

 

YAKALANANLAR ARASINDA BİR FİRARİ ÜSTEĞMEN VAR

Askeri üsse saldırı sırasında yakalanan silahlı kişilerden birisinin, daha önce ordudan firar etmiş bir üsteğmen ile askeri üniformalar giyen siviller olduğu da belirtildi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 06:29
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