Veneuzela'da büyük grev başladı!

Aylardır hükümet karşıtı protestolara sahne olan Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, muhalefet genel grev ilan etti.

Çok sayıda iş yerinin 24 saat kapalı kalacağı ülkede, bulvarlardaki barikatlar göze çarpıyor.

Reuters haber ajansına konuşan 17 yaşındaki protestocu Miguel lopez, "İyi başladı, bir hareket yok, her yer kapalı" dedi.

Reuters'ın başkent Caracas'tan geçtiği fotoğraflarda, birçok sokağın barikatlarla kapatıldığı görülüyor.

Mart ayının son gününde parlamentoyu devre dışı bırakan Anayasa Mahkemesi kararıyla Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı gösterilerin başladığı Venezuela'da, bugüne kadarki çatışmalarda 100'den fazla protestocu yaşamını yitirdi.

Karar daha sonra geri çekilse de muhalifler haftalardır sokaklarda. Maduro son olarak 30 Temmuz'da yeni bir anayasa için referandum kararı aldı. Kararı tanımayan muhalifler, geçen hafta sembolik bir referandum gerçekleştirdi. 7 milyon kişinin sandığa gittiği sembolik oylamaya katılan seçmenlerin yüzde 95'i, Maduro'nun anayasanın yeniden yazılmasını sağlayacak teklifine karşı oy verdi.

Ekonomik çöküş yaşayan Venezuela'da, enflasyon oranının yüzde 1600. Halk, gıda, ilaç, süt gibi temel ihtiyaç ürünlerine ulaşmakta büyük güçlük çekiyor.

Nicolas Maduro, Mayıs ayı sonunda yaptığı açıklamada "Bundan daha fazla demokrasi imkansız" demişti.