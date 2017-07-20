Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Veneuzela'da büyük grev başladı!

Muhalefetin çağrısıyla ülkedeki birçok işyeri kapalı, bulvarlardaki barikatlar göze çarpıyor. Maduro yönetiminin grev hamlesine nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor.

20 Temmuz 2017 Perşembe 15:16
Veneuzela'da büyük grev başladı!

Aylardır hükümet karşıtı protestolara sahne olan Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, muhalefet genel grev ilan etti.

Çok sayıda iş yerinin 24 saat kapalı kalacağı ülkede, bulvarlardaki barikatlar göze çarpıyor.

Reuters haber ajansına konuşan 17 yaşındaki protestocu Miguel lopez, "İyi başladı, bir hareket yok, her yer kapalı" dedi.

Reuters'ın başkent Caracas'tan geçtiği fotoğraflarda, birçok sokağın barikatlarla kapatıldığı görülüyor.

Mart ayının son gününde parlamentoyu devre dışı bırakan Anayasa Mahkemesi kararıyla Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı gösterilerin başladığı Venezuela'da, bugüne kadarki çatışmalarda 100'den fazla protestocu yaşamını yitirdi.

Karar daha sonra geri çekilse de muhalifler haftalardır sokaklarda. Maduro son olarak 30 Temmuz'da yeni bir anayasa için referandum kararı aldı. Kararı tanımayan muhalifler, geçen hafta sembolik bir referandum gerçekleştirdi. 7 milyon kişinin sandığa gittiği sembolik oylamaya katılan seçmenlerin yüzde 95'i, Maduro'nun anayasanın yeniden yazılmasını sağlayacak teklifine karşı oy verdi.

Ekonomik çöküş yaşayan Venezuela'da, enflasyon oranının yüzde 1600. Halk, gıda, ilaç, süt gibi temel ihtiyaç ürünlerine ulaşmakta büyük güçlük çekiyor.

Nicolas Maduro, Mayıs ayı sonunda yaptığı açıklamada "Bundan daha fazla demokrasi imkansız" demişti.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 15:16
  1. Venezuela
  2. Caracas
  3. Nicolas Maduro
  4. grev
  5. gösteri
  6. protesto
  7. referandum
  8. saldırı
  9. halk oylaması
  10. Anayasa Mahkemesi
  11. ölüm
  12. çatışma
  13. polis
  14. gözaltı
  15. fotoğraf
  16. olay
  17. Reuters
  18. son dakika
  19. son dakika Temmuz
  20. Anayasa
  21. Amerika
  22. Güney Amerika
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da aldığı yanıt sonrası dehşet saçtı!
    1. Adana'da aldığı yanıt sonrası dehşet..
    2. Başbakan Binali Yıldırım, Muğla'da 22..
    3. Bakan Abdülhamit Gül'ün gençliğindeki..
    4. Kanseri yenip futbola geri döndüler!
    5. Fuller de, Gülen de Dilipak'a kumpas..
    6. Veneuzela'da büyük grev başladı!
    7. Adana'da vinç faciası: 2 ölü 6 yaralı
    8. Beşiktaş'ta 10 numaranın yeni sahibi
    9. Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye artık..
    10. Başbakan Yıldırım gözyaşlarına hakim..
    11. Soğanlı sütün yararları nelerdir?
    12. Türkiye'den Almanya'ya zehir zemberek..
    13. Mustafa Alcan TRT Genel..
    14. Schalke'den esprili Beşiktaş tweeti
    15. PKK'ya büyük şok! 'Murat Bazid'..
    16. Bakan Mehmet Şimşek 2 Alman şirketine..
    17. İzmir'de Atatürk Stadı tartışması
    18. PSG, Pekel ile 2 yıllık sözleşme..
    19. Cumhurbaşkanlığı'ndan Mescid-i Aksa..
    20. 3. Havalimanı'na ilk uçağın iniş..
    Gülen: Darbeyi Kemalist laikçiler yaptı!
    Gülen: Darbeyi Kemalist laikçiler yaptı!
    Kahraman şehit Ömer Halisdemir'e alçak iftira!
    Kahraman şehit Ömer Halisdemir'e alçak iftira!
    O masanın üstünde bulundu… İşte Erdoğan’ın bahsettiği harita!
    O masanın üstünde bulundu… İşte Erdoğan’ın bahsettiği harita!
    Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!
    Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!