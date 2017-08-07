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Veliefendi Hipodromu'na operasyon

Veliefendi Hipodromu'nda çok sayıda polisin katılımıyla operasyon düzenleniyor. Polis, hipodroma giriş ve çıkışları kapattı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 08:22
Veliefendi Hipodromu'na operasyon

Veliefendi Hipodromu'nda, çok sayıda polis ekibinin katılımıyla operasyon gerçekleştiriliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı bazı şubeler ile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Veliefendi Hipodromu'na geldi. Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı polis helikopterinin de katıldığı operasyon sürüyor. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyona çevik kuvvet ve özel harekat timleri de destek verdi. Hipodromun çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler giriş çıkışları kapattı. Daha sonra ahırlar da dahil birçok yerde arama yapıldı. Operasyonun içeriğiyle ilgili polis bilgi vermedi.

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ: DESTEKLİYORUZ

Türkiye Jokey Kulübü, operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle: "Bu sabah (7 Ağustos 2017) İstanbul Veliefendi Hipodromu’nun pansiyon (ahırlar) bölgesinde kişilere yönelik, narkotik ve asayiş ekipleriyle geniş çaplı bir inceleme yapılmıştır. Türkiye Jokey Kulübü olarak, emniyetimizin zaman zaman gerçekleştirdiği bu tarz uygulamaları sonuna kadar desteklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 08:22
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