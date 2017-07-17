Veli Ağbaba müzmin mağlup Kılıçdaroğlu'nu cilaladı

YENİAKİT.COM.TR - CHP Milletvekili Veli Ağbaba, yine güldüren açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Ağbaba, Deniz Baykal’a kurulan kaset komplosuyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturtulan ve girdiği bütün seçimlerden yenilgiyle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu’nu cilaladı.

Mesajında 2002’den beri Türkiye’yi yöneten kadroların başında yer alan ve kısa sürede adeta ülkeye çağ atlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’undan korktuğunu iddia eden Ağbaba, her ne hikmetse Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a karşı aldığı seçim yenilgilerini ve başarısızlığını aklına getiremedi. Ağbaba’nın komik sözleri “Başarısız liderden kim korkar?” yorumlarına sebep oldu.