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Vekillik haklarından yararlanıyor mu? Flaş açıklama

Terörist Hakan Şükür'ün TBMM’den emekli olup olmadığı merak konusu oldu.

11 Ocak 2018 Perşembe 16:01
Vekillik haklarından yararlanıyor mu? Flaş açıklama

15 Temmuz darbe girişiminden önce Türkiye'den kaçan FETÖ teröristi Hakan Şükür’ün TBMM’den emekli olup olmadığı merak konusu oldu. CHP Milletvekili Cemal Okan Yüksel, TBMM’ye bilgi edinme kanunu kapsamında Hakan Şükür’le ilgili sorular yöneltti.

TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı’ndan gelen cevapta, “Hakan Şükür, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İstanbul ilinden milletvekili seçilmiş olup milletvekilliği 07 Haziran 2015 tarihinde sona ermiştir. Adı geçen Yasama Organı eski üyelerine tanınan haklara sahiptir. Yapılan incelemede adı geçenin emekli olabilmesi için gerekli kanuni yaş ve hizmet süresini doldurmadığı anlaşıldığından emekli aylığı bağlanmamıştır” ifadeleri yer aldı.

İşte o belge:

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 16:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • DENİZ GEZMİŞDENİZ GEZMİŞ6 dk önce
    AYLIK BAĞLASAYDINIZ YA YAZK KAFETERYANIN KİRASI ÇOKMUŞ AM ERİKADAKİ
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