Vekillik haklarından yararlanıyor mu? Flaş açıklama

15 Temmuz darbe girişiminden önce Türkiye'den kaçan FETÖ teröristi Hakan Şükür’ün TBMM’den emekli olup olmadığı merak konusu oldu. CHP Milletvekili Cemal Okan Yüksel, TBMM’ye bilgi edinme kanunu kapsamında Hakan Şükür’le ilgili sorular yöneltti.

TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı’ndan gelen cevapta, “Hakan Şükür, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İstanbul ilinden milletvekili seçilmiş olup milletvekilliği 07 Haziran 2015 tarihinde sona ermiştir. Adı geçen Yasama Organı eski üyelerine tanınan haklara sahiptir. Yapılan incelemede adı geçenin emekli olabilmesi için gerekli kanuni yaş ve hizmet süresini doldurmadığı anlaşıldığından emekli aylığı bağlanmamıştır” ifadeleri yer aldı.

İşte o belge: