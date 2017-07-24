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Vekillerden İsrail bakanına sert tepki!

İsrail parlamentosundaki Ortak Arap Listesi Bloku, İçişleri Bakanı Erdan’ı kendilerine yönelik provokatif kampanya yürütmekle suçladı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:12
Vekillerden İsrail bakanına sert tepki!

İsrail Parlamentosu Knesset’teki Ortak Arap Listesi Bloku'nun, İçişleri Bakanı Gilad Menaşe Erdan’ı kendilerini hedef alan bir kampanya yürütmekle suçladığı bildirildi.

Blok tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erdan’ın milletvekilleri Ahmed et-Tıybi ve Eymen Avde'ye yönelik provokatif kampanya yürüttüğü belirtilerek, bakanın sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamına girmediği, aksine şiddete neden olabilecek suç eylemi olduğu ifade edildi. 

Erdan'ın Mescid-i Aksa’nın girişlerine dedektörlerin yerleştirilmesinde ısrar etmesi nedeniyle akan kandan ve göstericilere ateş açan polislerden sorumlu olduğu kaydedildi.

'İŞGALİN ARTMASINDAN SORUMLU'

Söz konusu kampanyanın, İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarına zorla hakim olmakta ısrar ederek ateşi alevlendirdikleri gerçeğini gizleyemeceğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Netanyahu hükümetinin bakanları ateşle oynuyor ve sonra ateşten şikayet ediyorlar. İşgalin sürmesinden ve kan akmasından hükümet sorumludur, işgal sürdüğü müddetçe de sorumluluğu başkasına atamazlar."

Blok, “şiddete teşvik ve insanların hayatını tehlikeye atmak” suçlarından Erdan hakkında şikâyette bulunacaklarını duyurdu.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:12
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