Bu hafta, Fikir ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Cemal Çitfçigüzeli, “Vefatının 81. Yılında Mehmed Akif”i anlatacak. Gazeteci yazar Çitfçigüzeli, şairimizin doğru anlaşılması, gençlere iyi anlatılması, Türk ve İslam dünyasında da hakkıyla tanıtılması gerektiğini dile getirecek. İstiklal Marşı'nın şairi ve Çanakkale Destanını kaleme alan şairimizin hayatı, sanatı, eserleri, şiirleri ve idealleri üzerinde durulacak. Katılımın serbest olduğu sohbet toplantısı, 28 Aralık Perşembe günü saat 18.00’de başlayacak.