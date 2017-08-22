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Vefa'da vefasızlık!

Fatih Sultan Mehmet’in hocası olan Molla Gürani tarafından camiye çevrilerek ‘Molla Gürani’ adını alan yaklaşık 800 yıllık yapının bahçesine bazen içki şişeleri, bazen moloz yığınları, bazen de çöp yığınlarının atıldığı belirlendi.

22 Ağustos 2017 Salı 07:03
Vefa'da vefasızlık!

MUHAMMED UZUN / İSTANBULTürk tarihinin en büyük dönüm noktası olan, 3 kıtada hüküm süren şanlı Osmanlı İmparatorluğu’nun icraatları ve askeri dehası açısından en önemli padişahlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet Han’ın emanetleri ilgisizlik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Sultan 2. Mehmed’in İstanbul’u fethiyle birlikte camiye çevrilerek Müslümanların ibadetine açılan Molla Gürani Camii’nin bahçesine bazen bira şişeleri, bazen moloz yığınları, bazen de çöp yığınlarının atıldığı belirlendi.

YÜREKLER SIZLADI 

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Vefa semtinde bulunan ve halk arasında Kilise-Cami olarak bilinen Molla Gürani Camii, yıllardır ihya edilmeyi bekliyor. Molla Gürani Camii’nin şimdiki hali ise görenlerin yüreklerini sızlatıyor. Her geçen yıl bakımsızlıktan çürüyen, ayyaşların, tinercilerin ve son olarak hemen sokağında bulunan harabe binalarda yıkılmış inşaat kalıntılarında yaşamını sürdürmeye çalışan Suriyeli mültecilerin mekanı haline gelmiş olan Molla Gürani Camii’nin bahçesine kimi zaman moloz yığınları, kimi zaman da çöp yığınlarının atıldığı bildirildi. 

Fatih Sultan Mehmet’in hocası olan Molla Gürani tarafından camiye çevrilerek ‘Molla Gürani’ adını alan yaklaşık 800 yıllık yapının caminin bahçesine bir de gecekondu inşa edildiği belirtildi. Tarihi yapının sütunlarının büyük bölümünün üzerleri de sıva, boya, kaplama ve halıyla örtülerek, detaylar ve bezemelerin tahrip edildiği ifade edildi. 

YILLAR GEÇTİKÇE UNUTULUYOR 

Vakıflar Genel Müdürlüğü restorasyon kararı aldığını açıklayıp 2011 projelerine dahil ettiğini duyursa da aradan geçen yıllara rağmen hiçbir çalışma yapılmadığı öğrenildi. 800 yıllık tarihi yapının her geçen gün özelliğini kaybettiği Vefa’daki Molla Gürani Camii ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çalışma başlatması isteniyor. 

Fatih Sultan Mehmed’in hocası alim Molla Gürani tarafından cami haline getirilen Roma Katolik Kilisesi, İstanbul’un tarihi yarımadasında sırtımızı yasladığımız sayılı tarihi eserden biri. İstanbul’un fethinden kısa süre sonra İstanbul’un ilk müftüsü olan Molla Gürani’nin ismi camiye verilmiş. Caminin tek olan minaresinin dikey çubuklar şeklindeki görüntüsü Orta Asya’dan gelen Türk mimari geleneğini yansıtıyor. 

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 07:03
  1. Sultan 2. Mehmed
  2. Molla Gürani Camii
  3. Vefa semti
  4. Fatih Sultan Mehmet
  • HakanHakan25 dk önce
    Gavur daha çok saygınduyuyor bizdeki camilere,tarihi eserlere. Fatihte muhafazakar bir semtte hemde vefada durum ortada. Sözde dindar, şekilde dindar ama özde boş nesil herkese hayırlı olsun. Bu devirde nargile kafeler daha çol değer görmeye başladı tarihten. 
  • Hattap Hattap 59 dk önce
    Kimse osmanlımirasciyizdemesindevlet yetkilileriyazıklar olsun size
  • İlkerİlker1 sa önce
    İstanbul İl Kültür ve turizm müdürlüğü, vakıflar Genel müdürlüğü, kültür Bakanlığı. Koca koca kurumlar İstanbul'un göbeğindeki bu yeri görememişler mi. Yazıklar olsun
  • saddisaddi1 sa önce
    Kültür bakanı uyuyucu galiba. yat yat uyu yapıyor.
  • AdilAdil1 sa önce
    Sonunda Vefa'nin durumu haberlere tasindi. Lutfen bu konuyu gundeme getirmeye devam edin. Tesekkurler Yeni Akit.
  • timurtimur1 sa önce
    Niye uzuluyorsunuz ki.kultur bakanligi tatili nerede gecirsem hafta sonu nereye kacsam demekten mesaimi yapiyorlar.muhtesem devlet memurlari ve yetkilileri.
  • EnverEnver2 sa önce
    Asıl sorumsuzluğu eğitim sistmi ile yetişen nesil ve de 100 yıldır burası gibi diğer tarihi mirasımıza sahip çıkmayan,değer vermeyen ama batılın,haçlının simgeleri olan kilise,benzeri yerlere önem verenlerin suçu değil mi.? Batılın ve haçlının yerleri onarılırken medya yapılan işi milletin gözüne gelecek şekilde günlerce haber yapanlar bu ve benzeri yüzlerce unutulan,harabeye dönen,isgal edilen,yıkılmaya yüz tutan tarihi mirasımızı hiç gündeme getirmeyenlerde aynı suçu,günahın ortakları olmuyor mu.?
  • ferhatferhat3 sa önce
    Benim kültür bskanligim ne yapıyor.
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