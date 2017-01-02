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Vefa, Turquality Programı’na kabul edildi

Güçlü global Türk markaları geliştirerek Türkiye’nin ihracatını artırmayı hedefleyen Turquality Programı’na, ön üretimli yapılar alanında dünyaya entegre çözümler sunan Vefa da kabul edildi.

Vefa, Turquality Programı’na kabul edildi
Eklenme: 02 Ocak 2017, 21:17
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Vefa, ön üretimli yapılar alanında dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality Programı'na girmeye hak kazandı. Vefa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner, Turquality Programı’na kabul edilmekten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Küreselleşen piyasada sürdürülebilir gelişmelerin ancak global markalar aracılığıyla olabileceğini belirten Güner, “Sınırsız limitlerin ağırlıklı olduğu Turquality Programı’na kabul edildik ve Turquality logosunu kullanmaya hak kazandık” dedi.

Üretimden pazarlamaya, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan finansal desteğin sağlandığı program çerçevesinde, firmaların yurtdışı markalaşmaya yönelik harcamalarının yüzde 50’si, üst limit olmaksızın Turquality tarafından destekleniyor. Firmalara global markalaşma süreçlerinde sağladığı finansal desteğin yanında, eğitim ve stratejik danışmanlığında verildiği Turquality ile Vefa, dünya çapında markalaşma yatırımlarına ivme kazandıracak.

 
EtiketlerVefaTurquality Programı
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