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Vefa Salman’dan Başkan Ataç’a ziyaret

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı makamında ziyaret etti.

01 Ağustos 2017 Salı 17:16
Vefa Salman’dan Başkan Ataç’a ziyaret

Eskişehir’e gelerek Başkan Ataç’ı ziyaret eden Salman, Başkan Ataç’ı belediye çalışmaları ve projelerinden ötürü tebrik ederek çalışmalarında başarıları diledi. Konuk Belediye Başkanı Vefa Salman’ın ziyaretinden ötürü duyduğu memnuniyeti ifade eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da Yalova’nın Türkiye’deki örnek illerden biri olduğunu ifade ederek, ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür etti.

Ayrıca Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un da katıldığı ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 17:16
  1. Türkiye
  2. Eskişehir
  3. Odunpazarı
  4. Yalova
  5. Kazım Kurt
  6. Tepebaşı
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