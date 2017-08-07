Vedat Demiröz : Her karış toprağımız şehitlerimizin kanlarıyla sulanmıştır

Demiröz, 8 Ağustos Bitlis'in Kurtuluş Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "İlim ve irfan şehri olan Bitlisimiz, bundan 101 yıl önce düşman işgalinden kurtulmak, onurunu korumak, yurdunu düşmana karşı savunmak için bütün imkansızlıklara rağmen birlik ve beraberlik ile düşmana karşı koymuştur. Her karış toprağımız şehitlerimizin kanlarıyla sulanmıştır." ifadelerini kullandı.

Tarihin her döneminde milletin bağımsızlık destanına imza atarak şanlı Türk bayrağını ülkenin her köşesinde dalgalandırdığını vurgulayan Demiröz, şunları kaydetti:

"Milletimiz 8 Ağustos'ta Bitlis'te, 18 Nisan'da Çanakkale'de, 15 Temmuz'da Şehitler Köprüsü'nde, bu bayrağın her zaman dalgalanacağını, bu millete boyunduruk vurulmayacağını tüm dünyaya öğretmiştir. Kahramanca yurdunu savunurken Hak'ka yürüyen tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle yad ediyor, şeref ve kahramanlık gününün birlik ve beraberlik içerisinde coşkuyla geçmesi dileğiyle tüm hemşehrilerimizin kurtuluş bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."