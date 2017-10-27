Vebanın diğer ülkelere yayılmasından endişe ediliyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) salgının diğer ülkeler için tehdit oluşturduğunu belirterek Madagaskar'ı çevreleyen Güney Afrika, Mozambik, Tanzanya, Kenya, Etiyopya, Komorlar, Seyşeller, Mauritius ve Reunion'u (Vanilya Adaları) kapsayan 9 ülke için uyarı yayımladı. "Kara ölüm" 13. ve 14. yüzyılda Avrupa'daki nüfusun üçte birinin ölümüne neden olmuştu.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) verilerine göre ABD'de 1900 ve 2012 yılları arasında kaydedilmiş 1.006 veba vakası bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre ise dünya çapında 2010-2015 yılları arasında bildirilmiş 3248 Veba vakası bulunuyor

Kara ölüm, Avrupa tarihindeki en korkunç salgını

Tarihçiler salgın nedeniyle üç yıl içinde Avrupa nüfusunun yaklaşık olarak üçte birinin öldüğünü düşünmektedir. Salgının böyle bir felakete yol açmasında, uzun yıllar yetersiz beslenen insanların hastalığa karşı dirençsiz oluşunun etkili olduğu kabul edilmektedir.

Vebanın üç ana türü bulunmaktadır. Bir türü akciğerleri etkileyerek ağızdan kan gelmesi şeklinde kendini gösterir. Bir diğer türü ise boyun, koltuk altı ve kasık bölgesinde geniş yaralar oluşmasına yol açar. Son olarak üçüncü türü ise ölümcül şekilde kanı enfekte eder. Hastalığa kapılan insanların çoğu üç gün içinde, bunların büyük bölümü ise ilk 12 saatte yaşamını yitirir.

Fareler ve pireler tarafından taşınan hastalığı insanlara bulaşmasında özellikle pireler etkili olmuştur. Hastalık özellikle akciğerleri etkilenmiş olan insanlar tarafından diğer insanlara da bulaştırılabilmektedir.

Avrupa nüfusunun yaklaşık üçte biri öldü.

Amerika'daki Kızılderili Soykırımları'ndan sonra bilinen bütün büyük salgınlardan ve savaşlardan daha fazla can alan salgında Fransız tarihçi Jean Froissart'ın gerçeğe yakın olduğu kabul edilen saptamasına göre Avrupa nüfusunun yaklaşık üçte biri öldü.

Salgın, Ortadoğu, Hindistan ve Çin de olmak üzere olmak üzere yaklaşık 75.000.000 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır. Ayrıca bu hastalık 1347-1348 yılları arasında Venedik nüfusu 130.000 iken 70.000'e düşmesine neden olmuştur.

14. yüzyılda "kara ölüm" olarak kayıtlara geçen salgının, "hıyarcıklı veba" olduğu sanılmaktadır. Benzer salgın hastalıkların Avrupa'ya her yeni nesille geri döndüğü düşünülür; etkileri 1700'lü yıllara kadar devam etmiştir. Bunların arasında 1629-1631 yıllarında gerçekleşen İtalya salgını, Büyük Londra Salgını, Büyük Viyana Salgını, Büyük Marsilya Salgını ve son olarak da 1771 Moskova salgını bulunur. Salgının tanımı üzerine birçok tartışma bulunmaktadır, ancak Avrupa'da 19. yüzyılda ortadan kalkmasına rağmen Asya ve Afrika kıtalarının bazı bölgelerinde hâlen görülebilmektedir.

Vebanın farelerden bulaştığı kanısı yaygındır, ancak gerçekte bakteriyi yayan bir tür piredir ve fareler de bu hastalığın kurbanıdırlar. Tarihte veba salgınlarından önce şehirlerde büyük miktarda fare ölümlerinin meydana geldiği görülmüş, ölü farelerle temas eden insanların, pire ısırması nedeniyle bu hastalığa maruz kaldıkları tespit edilmiştir.

Hastalığın özellikle Avrupa’da yayılmasının ve en büyük etkisini göstermesinin bir başka önemli nedeni; o dönemde Avrupa’da hakim olan pislik, temizlenmeme. Bunun sonucunda fareler, pireler her yere yayılmış, tüm evleri sarmıştı. O dönemde hakim olan derebeylik sistemi fakirle zengin arasında büyük uçurumlar yaratmıştı. Yoksulluk, yeterli beslenmeme, aşırı kötü şartlarda yaşamayı beraberinde getirmişti. Derebeyleri daha büyük arazilere sahip olmak için sürekli yeni araziler istila ediyor, böylece hastalık bunlarla beraber taşınıyordu