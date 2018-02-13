Ve Volkan Demirel'e ceza...

Beşiktaşlı Caner Erkin'in Mete Kalkavan'a yönelik küfürlü tepkilerinin ardından siyah-beyazlı ismin 6 maç ceza alması örnek gösterilerek, Volkan Demirel'e ceza verilip verilmeyeceği tartışıldı.

Son dönemde ise Cenk Tosun, Mathiue Valbuena, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nun küfürden ceza alma ihtimalleri kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçıyla ilgili Volkan Demirel olayında da herhangi sevk kararı beklenmiyor.

Kaynak:Sporx