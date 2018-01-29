Ve Vagner Love'ın forma numarası belli oldu!

Vagner Love Siyah Beyazlılar'da 30 numarayı giyecek.



2 sezon önce bonservissiz olarak Monaco'dan Alanyaspor'a transfer olan Vagner Love, geçen sezon 23 gol, 3 asistlik performansıyla gol kralı olmuş, 33 yaşındaki forvet iyi performansını bu sezon da devam ettirdi ve 14 maçta 10 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Kaynak:Fanatik