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Ve Vagner Love'ın forma numarası belli oldu!

Vagner Love'ı dün gece İstanbul'a getiren Beşiktaş'ta Brezilyalı oyuncunun forma numarası da belli oldu.

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:07
Ve Vagner Love'ın forma numarası belli oldu!

Vagner Love Siyah Beyazlılar'da 30 numarayı giyecek.

2 sezon önce bonservissiz olarak Monaco'dan Alanyaspor'a transfer olan Vagner Love, geçen sezon 23 gol, 3 asistlik performansıyla gol kralı olmuş, 33 yaşındaki forvet iyi performansını bu sezon da devam ettirdi ve 14 maçta 10 gol 3 asistlik performans sergiledi. 

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 14:07
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  2. Vagner Love
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