Ve Vagner Love konuştu

Transfer komitesi başkanı Umut Güner'in yürüttüğü görüşmeler sonrası Aytemiz Alanyaspor'un gol kralı Vagner Love'ı renklerine bağlayan Beşiktaş, bu transfer için 3.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Oyuncuyla da 1 yılı opsiyonlu, 2.5 senelik sözleşme yapılacak. Sezon başına 1 milyon 850 bin Euro garanti ücret alacak olan Love, pazarlıkların olumlu sonuçlanmasının ardından, "İyi ki Beşiktaş'a gidiyorum" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Kariyerimde yedi önemli kupa var. Amacım Türkiye'nin en başarılı ve en büyük kulübünde bu sayıyı daha da yükseltmek" ifadelerini kullandı. Vagner Love, Corinthians'la 1 Brezilya Ligi, CSKA Moskova ile 3 Rusya Ligi ve 1 kez UEFA Kupası, Brezilya Milli Takımı ile de 2 Copa America şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak:Sabah