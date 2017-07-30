Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ve Ünal Aysal Terim'in Galatasaray'a dönme ihtimalini yorumladı

"Kişilerle ilgili takıntılarımızdan artık hepimizin kurtulması gerektiğine inanıyorum. Sporumuz kendisini aşağıya çeken tüm alışkanlıklardan soyutlanarak, yeni yöntem ve fikirlerle yükselmeye çalışmalı. Başarının yolu budur."

30 Temmuz 2017 Pazar 03:09
Ve Ünal Aysal Terim'in Galatasaray'a dönme ihtimalini yorumladı

Galatasaray'da unutulmaz başarılara imza atan başkanlardan Ünal Aysal, Fatih Terim-G.Saray yakınlaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aysal kendi döneminde polemik yaşayarak ayrıldığı Fatih Terim'in dönmesi seçeneğinin çok sağlıklı olmayacağına vurgu yaptı, kişisel alışkanlıklardan kurtulmanın, yeni yöntem ve fikirlerle yükselmenin en temel ihtiyaç olduğunu dile getirdi. İşte Ünal Aysal'ın çok konuşulacak sözleri: 

YENİLENMEK GEREKİYOR

Fatih Terim Milli Takım'dan ayrıldı. Terim’in yeniden G.Saray’a geri dönmesi mantıklı bir seçim olur mu?  Bu konuda neler düşünüyorsunuz?

Bu konuda benim bir fikir belirtmem doğru olmaz. Benim tek istediğim Galatasaray’ın tekrar bir dünya markası olmasıdır. Bunun için de, kişiler ile ilgili takıntılarımızdan artık hepimizin kurtulması gerektiğine ve Türk sporunun kendisini aşağıya çeken tüm alışkanlıklarından soyutlanarak dünya ile rekabet edebilme şansını yeni yöntem ve fikirler ile yükseltmeye çalışması gerektiğine inanıyorum.   

İNŞALLAH BOŞA GİTMEZ!..

Erken seçim iddiaları için ne diyeceksiniz?  

Şimdilik bir seçim görünmüyor. Ben zaten mart ayında tekrar başkan olma gibi bir düşüncem olmadığını açıklamıştım. Bu son yaşadığımız şok neticeye rağmen yeni bir gelişme olma ihtimali şimdilik yok gibi gözüküyor. 

G.Saray'ın Östersunds gibi son derece sıradan bir takıma elenmesine ne diyeceksiniz? 

Östersunds karşısındaki kötü sonuçlar yanıltıcı olabilir.  Sezon henüz başlamadı. İnşallah yönetimin gayretleri ve masrafları boşa çıkmaz. Üçüncü bir başarısızlık yılı daha yaşamayız. 

Kaynak:Akşam
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 03:09
  1. Ünal Aysal
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail polisi bir Filistinliyi daha şehit etti!
    1. İsrail polisi bir Filistinliyi daha..
    2. Kamu zararıdır TFF'ye dava açılır
    3. Ve Ünal Aysal Terim'in Galatasaray'a..
    4. A Milli Takım için Rıdvan Dilmen bombası
    5. Süper Lig ekibinden Ben Arfa ve..
    6. Kjear'den sonra Fenerbahçe'de bir..
    7. Kudüs Muhafızı Raid Salah'tan..
    8. Dev kara delik Dünya'ya yaklaşıyor
    9. Dikkat! Cevapsız çağrılara dönmeyin,..
    10. Yolda yürürken mesajlaşmayı yasakladılar
    11. Şehir kara, deniz ve havadan abluka..
    12. Trump isyan etti: Ülkeyi 8 kişi..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan yalnız bırakmadı
    14. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı için..
    15. Lokum Evler'de yaşam başladı!
    16. Aslında çınlamıyor, alarm veriyor.....
    17. Pakistan Başbakanı Navaz Şerif: Yargı..
    18. Dergi ve gazete tek uygulamada buluştu
    19. Eşine ve kızına kurşun yağdırdı
    20. Gönüllü Turizm Elçileri İş Başı Yaptı
    Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' mesajı ime?
    Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' mesajı ime?
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Gülen iyice saçmalamış: Anneannem ölüp sonra da...
    Gülen iyice saçmalamış: Anneannem ölüp sonra da...