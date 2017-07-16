Ve Trabzonspor'da yılın bombası Sosa

Trabzonspor, 10 numara transferi için Jose Sosa için görüşmelere devam ediyor.

Milan'lı oyuncuyu Kucka'yı devreye sokarak ikna etmeye çalışan bordo-mavili yönetim, bir taraftan da maliyet hesaplaması yapıyor. Sosa'nın ilk etapta Türkiye'ye tekrar gelmeye sıcak bakmadığı ancak Kucka ile görüştükten sonra kararını önemli oranda değiştiği öğrenildi.

Milan ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki yıldızın maliyeti için yüksek bedeller ödemek istemeyen yönetimin, Kucka'nın transferinde Milan ile kurulan iyi ilişkileri bu transfer için de kullanması bekleniyor.

Bu arada daha önce Trabzonspor'a transfer olmak istemediği yönünde sözler sarf eden Junuzovic için Başkan Muharrem Usta, "Bu iş olmadı. O defteri kapattık. Artık başka alternatiflere bakıyoruz" açıklamasını yaptı.