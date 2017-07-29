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Ve Trabzonspor'da yılın bombası Selçuk İnan

Burak Yılmaz’ın yanına Selçuk İnan’ı da katarak “efsane kadro” kurmak isteyen Trabzonspor yönetimine Galatasaray eski yöneticisi Levent Nazifoğlu’ndan çare önerisi geldi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:20
Ve Trabzonspor'da yılın bombası Selçuk İnan

Kendisi döneminde de Selçuk İnan’ı Trabzonspor’un istediğini kabul eden Nazifoğlu, 2.9 milyon euro’nun yarısının bordo-mavililer yarısının ise Galatasaray tarafından ödenmesiyle bu transferin biteceğini iddia etti. Geçen gün Selçuk’a “gitmek istersen kolaylık sağlarız” diyen Dursun Özbek’in bu fikri kaptanla paylaştığı iddiası gündeme geldi.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:20
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