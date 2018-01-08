Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ve tarih verildi! İstanbul'a kar yağışı geliyor...

Uzmanlar, “12-13 Ocak’tan sonra artık kar yağışını konuşmaya başlayacağız” tahmininde bulunuyor.

08 Ocak 2018 Pazartesi 08:06
Ve tarih verildi! İstanbul'a kar yağışı geliyor...

Batı Anadolu’da adeta bahar havası yaşanınca vatandaşlar hafta sonunu park ve bahçelerde geçirdi. Hava sıcaklığı İstanbul’da 16, İzmir’de 17, Adana’da 17, Antalya’da 21, Bursa’da 18, Yalova’da 16 dereceyi buldu.

Kış ortasında bahar havasını değerlendiren Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel şunları söyledi: “Bizim bulunduğumuz yerde birkaç ülke sıcak havalarla şaşırmış durumda. İtalya, İspanya çevresi, Malta etrafı, Türkiye, güneyimizdeki ülkeler. Basra üzerinden bir sıcak alçak basınç dalgası sıcak havayı bize getirdi. Omega işareti vardır. Omega işaretinin çukurlu olan kısmında biz kaldık. Tepe olan kısımlarında Avrupa ve doğumuzdaki Kırgizistan, Tacikistankaldı. Biz ortada sıcak kesimde kaldık. Sağımızda ve solumuzda soğuk hava var ama bize gelmiyor.”

İstanbul’da son 12-13 yılın en sıcak ocak ayının yaşandığını belirten Öztel, şöyle devam etti: “Perşembe günü tekrar yağmurlar geliyor. Cuma-cumartesi yağış var. Ama hava sıcaklığı mevsim ortalamalarının tam 2 katı. Bu kış gelmeyecek demek değil. 13 Ocak-14 Ocak tarihinden itibaren İstanbul’da kar konuşmaya başlayabiliriz. Hava kirliliği açısından çok olumsuz bir tablo görüyoruz. Sisli ve puslu, ağır bir hava var. Balkanlar’dan perşembe günü gelen hava serinletmeyecek ancak bu ağır havayı temizleyecek.

‘SERT GEÇMEYECEK’

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek bu yıl çok sert bir kış görmeyeceğimiz görüşünde: “Bu sene iklim modelleri kış mevsiminin ılıman geçeceğini gösteriyordu. Çok sert bir kış beklemiyorduk. Geçtiğimiz yıllara göre yağışlar ortalamanın altına düşüyor. Ocak-şubat aylarında önceki yıllarda 5 kere kar düşerse bu sene 2 kere düşecek gözüküyor. Önümüzdeki hafta bir soğuk hava dalgasının gelmesini tahmin ediyoruz. Kar yağışı da kendini gösterecek. Özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda tahminler sıcaklıkların gittikçe yükseleceğini söylüyor. Bu sıcak havaların frekansları gittikçe artmaya başlayacak. Bu sıcaklıkların artması basınç sistemlerini etkiliyor. Bölgemizde bu sıcak havaların kendini daha fazla göstermesi yüksek basınç alanlarının üzerimizde bulunması güneyden gelen sıcak havayı bizim bölgemize daha fazla getiriyor.”

Kaynak: Habertürk

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 08:06
  1. İstanbul
  2. Kar
  3. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dehşetin ayrıntıları... Annesinin ayaklarını öptü ve
    1. Dehşetin ayrıntıları... Annesinin..
    2. Sisi'nin Kudüs planı ortaya çıktı
    3. Maliye’de dijital dönüşüm
    4. Amedsporlu Naki'ye silahlı saldırı
    5. Suriye'de Ruslara yönelik saldırıda..
    6. KKTC'de sonuçlar belli oldu!
    7. TSK'da yeni dönem! FETÖ'cüler böyle..
    8. Amedsporlu Deniz Naki'ye silahlı saldırı
    9. Yer: Adana...Kayınpederin otomobil..
    10. İzne giden askerin yürek yakan ölümü
    11. Ve tarih verildi! İstanbul'a kar..
    12. AK Parti kulislerini rahatsız eden..
    13. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de… Tam..
    14. Hükümet düğmeye bastı! 2.5 milyon..
    15. İmamın cesedini minarede buldular!..
    16. Gökçek döneminin en çok tartışılan..
    17. İki günde art arda… Üstelik biri 10..
    18. Son yöntemleri herkesi şaşırttı!..
    19. Lucescu, Bursaspor kampını ziyaret etti
    20. Minarede kalp krizi geçiren imam..
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!
    ABD'den TSK'ya hain tuzak!
    ABD'den TSK'ya hain tuzak!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    HDP'li başkan öldü!
    HDP'li başkan öldü!
    Türkiye, Kızıldeniz'deki tüm dengeleri altüst etti
    Türkiye, Kızıldeniz'deki tüm dengeleri altüst etti