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Bakanlar Kurulu'ndan karar çıktı! İlk ödeme 26 Ocak'ta yapılacak

Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 8 Haziran'da yapılacak.

24 Ocak 2018 Çarşamba 07:34
Bakanlar Kurulu'ndan karar çıktı! İlk ödeme 26 Ocak'ta yapılacak

Bakanlar Kurulu'nun, 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2018 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 8 Haziran'da verilecek.
Kanunun ikinci maddesine göre, maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara ek ödemenin tamamı ise 24 Aralık'ta yapılacak.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 07:34
  1. ek ödeme
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