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Ve tarih belli oldu! İlk ödeme 26 Ocak'ta yapılacak

Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 8 Haziran'da yapılacak

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:22
Ve tarih belli oldu! İlk ödeme 26 Ocak'ta yapılacak

Bakanlar Kurulunun, 6772 sayılı kanun kapsamına giren  kurumlarda çalışan işçilere 2018 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin  belirlenmesi hakkındaki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 
 
Buna göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek  ödemenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 8 Haziran'da verilecek.

Kanunun ikinci maddesine göre, maden işletmelerinin yer altı işlerinde  çalışanlara ek ödemenin tamamı ise 24 Aralık'ta yapılacak.
 

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 09:22
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