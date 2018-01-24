Ve tarih belli oldu! İlk ödeme 26 Ocak'ta yapılacak
Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 8 Haziran'da yapılacak24 Ocak 2018 Çarşamba 09:22
Bakanlar Kurulunun, 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2018 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 8 Haziran'da verilecek.
Kanunun ikinci maddesine göre, maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara ek ödemenin tamamı ise 24 Aralık'ta yapılacak.