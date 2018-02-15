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Ve Süper Lig'de 22.hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

15 Şubat 2018 Perşembe 14:00
Ve Süper Lig'de 22.hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 22. haftada maç yönetecek hakemler belli oldu.

16 Şubat Cuma
Atiker Konyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

17 Şubat Cumartesi:
Antalyaspor-Kayserispor: Mete Kalkavan
Sivasspor-Osmanlıspor: Mustafa Öğretmenoğlu
Fenerbahçe-Alanyaspor: Ümit Öztürk

18 Şubat Pazar:
Bursaspor-Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
Kardemir Karabükspor-Akhisarspor: Volkan Bayarslan
Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
Kasımpaşa-Galatasaray: Halis Özkahya

19 Şubat Pazartesi:
Gençlerbirliği-Göztepe: Serkan Çınar

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 14:00
  1. Süper Lig
  2. süper lig 22.hafta hakemleri
  3. hakemler

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