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Ve sonunda... CHP'lilerden iki dakikalık 'düşünme eylemi'

Nevşehir'de bir araya gelen CHP üyeleri, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne destek vermek amacıyla 2 dakikalık düşünme eylemi gerçekleştirdi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 00:15
Ve sonunda... CHP'lilerden iki dakikalık 'düşünme eylemi'

CHP'nin Avanos İlçe Teşkilatı, Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermek için yürüyen CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na destek amaçlı 2 dakikalık düşünme eylemi yaptı.

Asma köprü önünde bir araya gelen CHP Avanos İlçe Teşkilatı üyeleri, iki dakika boyunca bulundukları yerde durarak, eylem yaptı.

CHP Avanos İlçe Başkanı Alper İbaş, eylem öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüş boyunca her gün aynı yerde toplanarak, eylemlerini sürdüreceklerini kaydetti.

"Adalet" yazılı pankart açan grup eylemlerinin ardından, dağıldı.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 00:15
  1. chp düşünme
  2. chp
  • abdoabdo1 sa önce
    2 DAKİKA NE DÜŞÜNMESİ , 2 DAKİKA TC İÇİN SAYGI DURUŞUNDA BULUNSAYDINIZ BELKİ BİRAZ VATAN HAİNLİĞİNDEN CHPKK OLARAK BİRAZ SIYRILIRDINIZ.
  • yavuz 1517yavuz 15172 sa önce
    2 dakika değil, 2200 dakika da düşünseniz, sizin doğru yolu bulmanız mümkün değil. Çünkü, sizin beyniniz 94 yıldır hipnozlu. Sizin yerinize batı düşünüyor.
Bugünkü Akit

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