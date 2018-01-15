Ve Soldado'ya talip çıktı

Bursaspor’dan Jeremy Menez’i alan Demba Ba’ya teklif götüren Meksika’nın America takımından Fenerbahçe’ye sürpriz bir teklif geldi.

America takımı, Fenerbahçe'den ilk yarıda sadece hatt-trick yaparak gol atabilen Roberto Soldado’yu istedi. Meksika ekibi Fenerbahçe’nin 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Villareal’den transfer ettiği 32 yaşındaki golcü için 6 milyon Euro teklif etti. Aykut Kocaman’ın vereceği karar Soldado için belirleyici olacak.