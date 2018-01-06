Ve resmen açıklandı! Cenk Tosun Everton'a transfer oldu

Beşiktaş, Cenk Tosun'un transferi konusunda Everton ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten, KAP'a yapılan açıklamada, "Cenk Tosun'un transferi konusunda Everton kulübü ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

CENK TOSUN: HERKESE NASIL BİR FUTBOLCU OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİM

Everton'la 4.5 yıllık sözleşme (2022) imzalayan Cenk, "Everton oyuncusu olmak çok güzel. En kısa sürede oynamaktan gerçekten heyecan duyuyorum. Premier Lig güçlü bir lig. fiziksel gücüm bana yardımcı olacak. Herkese nasıl bir oyuncu olduğumu göstereceğim" dedi.